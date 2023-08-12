Кому стоит избегать курортного романа?

Время отпуска – возможность не только отдохнуть телом, но и душой. Иногда во время путешествия появляется возможность познакомиться с человеком, с которым может получиться недолгий курортный роман.

Однако есть люди, которым подобные отношения противопоказаны. По словам психолога, в такой ситуации важно, как оба партнера относятся в этому увлечению. Если ожидания завышенные и нереалистичные, то может ожидать разочарование.

Часто подобное случается с молодыми людьми, которые, встретив человека, с которым появляется романтическое влечение, завышают ожидания и в итоге разочаровываются. А вот люди старшего поколения, наоборот, чувствуют себя энергичнее и лучше после мимолетного увлечения.

Представители поколения “за 50” ощущают себя моложе, наполняются силами, так как момент влюбленности прекрасен. Эти эмоции благоприятно влияют на организм и психологическое состояние человека.

Но, по словам Натальи Наумовой, важно помнить, что это мимолетное увлечение может не перейти в что-то более серьезное, ведь большинство курортных романов заканчиваются там, где начались.