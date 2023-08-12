 

Над Антарктидой слишком рано появилась озоновая дыра

12.08.2023, 17:40, Разное
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Миллионы лет назад надежно защищал Антарктиду озоновый слой, который находится в стратосфере. Этот тонкий слой газа помогал фильтровать лучи ультрафиолетового излучения от солнца, защищая живые организмы на Земле от его вредного воздействия. Однако, недавно обнаружили, что над Антарктидой слишком рано появилась озоновая дыра – локализованное снижение концентрации озона в атмосфере.

Первые признаки наблюдались более 30 лет назад, когда ученые обнаружили большое уменьшение количества озона над Антарктикой во время весеннего периода. Однако, недавние исследования показали, что озоновая дыра появляется гораздо раньше, чем ожидалось, и ее размеры значительно увеличиваются с каждым годом.

Причина этого феномена связана с использованием хлорфторуглеродных соединений (ХФУС), которые были широко применены в промышленности, автомобилях и холодильниках. Эти вещества, попадая в атмосферу, разлагаются под воздействием ультрафиолетовых лучей, что увеличивает количество свободных атомов хлора. Эти свободные атомы химически взаимодействуют с озоном, разрушая его молекулы.


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