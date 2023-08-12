«Я заслуживаю прожить счастливый день»: аффирмации на каждый день

Каждый из нас наделен необычайной силой, которую, к сожалению, часто мы склонны недооценивать. Это сила слова, очень мощное оружие, способное влиять на наше настроение, мировосприятие и выбор. Слова передают эмоции и, при правильном использовании, способны сильно изменить восприятие вещей или переживаний. Используйте предложенные аффирмации каждый день и увидите, как улучшится ваша жизнь.

Слова могут изменять и перепрограммировать бессознательное содержание

С помощью слов мы можем создать счастье или отчаяние, высвободить эмоции радости или негатива. Так же, как мы тщательно выбираем себе диету, мы должны делать то же самое со словами, которые мы используем для нашего разговора с самим собой и взаимодействия с другими. Они являются основой нашей внутренней силы и спокойствия. Не будем забывать, что бессознательное — это фотография нашей жизни, которую активное сознание считывает и использует для воссоздания реальности.

Семя счастья

«Слова содержат семя счастья. Только позитивными словами можно перепрограммировать свое подсознание». Этот афоризм известного психоаналитика Карла Юнга — настоящее приглашение к сознательному использованию наших утверждений. Вот почему важно тщательно подбирать слова и каждый день питать свой разум и дух позитивными утверждениями. Ниже приведены семь исцеляющих аффирмаций, которые нужно повторять каждое утро: по одной на каждый день недели.

Мотивация на понедельник

Вы больше не хотите жить в печали, апатии или посредственности. Вы хотите стать лучше, узнать что-то новое, раздвинуть границы своих возможностей. Пора восстановить мотивацию, чтобы начать неделю правильно. Позитивная аффирмация для перепрограммирования вашего подсознания может звучать так: «Сегодня подходящий день, чтобы начать хорошо. Я буду постоянно стремиться улучшить свою жизнь. Я заслуживаю счастливого дня”.

Аффирмация на вторник

Конечно, есть аспекты вашей повседневной жизни, которые вам не нравятся, но это не должно влиять на ваше существование или ставить под угрозу ваш день. Знайте, что каждый новый день, если очень захотеть, может стать возможностью изменить ход вашего дня к лучшему. Если вы хотите провести по-настоящему замечательный и продуктивный день, то вы должны быть первыми, кто сделает это. Все зависит только от точки зрения, которую вы решите принять, и от того, во что вы решите верить и что делать, от первого момента, когда открываете глаза утром, до последнего момента, когда засыпаете ночью. Позитивная аффирмация для перепрограммирования вашего подсознания: «Это новый и чудесный день для меня, потому что я решил сделать его именно таким!».

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Утверждение для среды

Знаете ли вы, что каждый день может быть прекрасным, только если вы решите сделать его таким? Не ждите, пока судьба даст вам то, что вы хотите. Помните, если вы действительно чего-то хотите, вы должны стремиться это получить. Так что действуйте и помните, что «хороший» день не станет хорошим только потому, что солнечно или нет дождя. Это зависит от вашего настроения или настроения близких вам людей. Позитивная аффирмация для среды предлагается в таком варианте: «Отныне я хочу сосредоточиться только на себе и на том, что сейчас может помочь мне улучшить мою жизнь».

Аффирмация четверга

Вам не кажется, что пора перестать всегда искать одобрения других? Вам не кажется, что пришло время поставить себя на первое место? Всегда нуждаться в одобрении других — очень опасная ловушка. Мы часто изо всех сил стараемся угодить другим, иногда даже жертвуя собой, но действительно ли это того стоит? Вы действительно думаете, что можете быть счастливы, делая это? Ответ – нет. Научитесь говорить «нет» людям и ситуациям, которые не добавляют реальной ценности вашей жизни. Ваше время действительно драгоценно, используйте его по максимуму, делясь им с особенными людьми, которые любят вас и заслуживают вашей поддержки и привязанности. Отличной аффирмацией для четверга станет: «Единственное одобрение, в котором я действительно нуждаюсь, начиная с сегодняшнего дня, – это только мое».

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Мотивация для пятницы

Как вы думаете, есть ли смысл жаловаться на что-то каждый день? Это, конечно, не поможет вам улучшить ситуацию, в которой вы находитесь, и, прежде всего, не настраивает вас на самый полезный лад для поиска решений. Если вам не нравится ситуация, в которой вы находитесь, постарайтесь ее изменить. Не продолжайте жаловаться на то, что с вами что-то не так, такое поведение в конечном итоге может привести к тому, что это станет правдой. На самом деле никому не нравится быть с тем, кто вечно жалуется. Начните менять свою точку зрения, пообещайте себе всегда искать хотя бы один положительный аспект в каждом человеке, которого вы встречаете, и в каждой ситуации, с которой вы сталкиваетесь. Если вы приложите усилия, то увидите, что в жизни всегда есть что-то хорошее. Позитивная аффирмация для перепрограммирования вашего подсознания: «Отныне я обязуюсь признавать красоту людей, которых я встречаю, и пользу ситуаций, в которых я живу».

Субботняя аффирмация

Что-то пошло не так, как вы хотели? У вас было разочарование? Вы действительно думаете, что ваша маленькая неудача может повлиять на вашу жизнь или обесценить ее? Одна неудача не может иметь значения, что действительно имеет значение в вашей жизни, так это использование той внутренней силы, которая позволяет вам вставать каждый раз, несмотря на обычные падения и трудности, которые являются частью жизни. Вы не можете контролировать последних, но вы всегда можете выбрать, как с ними поступить. Помните: успех — это внутреннее состояние, которое вы завоевываете каждый день, шаг за шагом. Используйте следующую аффирмацию: «С сегодняшнего дня я учусь встречать каждый момент смело и уверенно. Я могу упасть, но я могу подняться быстрее, чем раньше».

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Воскресная аффирмация

Не позволяйте токсичным людям иметь слишком большую власть над вами и вашей жизнью. Эти люди на самом деле не хотят вам помогать, им не нужен ни ваш успех, ни ваше счастье. Они просто хотят найти союзников в том, чтобы жалеть или жаловаться на все и всех, или хотят давать вам советы и приказы, чтобы возвыситься за ваш счет. Максимально ограничьте время, которое вы проводите с ними, вокруг так много хороших людей. Позитивная аффирмация может звучать так: «Я избавляюсь от всех негативных отношений. Я учусь окружать себя только любящими людьми, которые меня уважают».

Польза аффирмаций

Знайте, что даже самый маленький жест, от объятия до улыбки, может иметь значение. Вам не нужно закрывать глаза и притворяться, что все отлично, просто приложите усилия и стремитесь найти светлую сторону вещей. Конечно, бывают дни, когда проснуться действительно сложно, точнее, проснуться с легким сердцем и хорошим настроением, ведь неприятности никто не отменял. Но вы легко сможете себе помочь, если, невзирая на некоторые негативные аспекты, сможете взять себя в руки и настроиться на позитив. Научитесь себя подбадривать и верьте в то, о чем думаете и говорите.

Вместо заключения

Аффирмации станут вашими помощниками, вы поверите в себе и поймете, что в жизни все возможно, и каждый человек способен улучшить свою жизнь. Постарайтесь извлечь максимум из каждого дня и стать мотивированным на успех, тогда у вас все непременно получится. А если у вас есть близкие, которые готовы вас в этом поддержать, станьте сильной командой, которая стремиться к успеху и верит в лучшие изменения в жизни.