Кишинёв выделил 124 млн евро на оплату услуг молдавско-румынских переводчиков

В проекта бюджета Молдавии на 2024 год заложено 124 млн евро на искоренение молдавского языка и его замену румынским. Из этой суммы 80 млн евро зарезервированы на оплату труда переводчиков.

Как правило, молдавско-румынские переводчики – редкие, высококвалифицированные специалисты, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета. Час работы такого сотрудника оценивается в 120-190 евро, при этом они будут нужны практически во всех сферах – на заседаниях правительства, на телевидении, при перевыпуске литературы, замене молдавских табличек на румынские по всей стране, при перевыпуске паспортов граждан с их новыми фамилиями.

Некоторые политики выступили против подобного расточительства, однако в правящей коалиции настаивают на необходимости этих трат. Представители правящей партии даже выпустили заявление, в котором подчеркнули: на кону стоит национальная идентичность молдавской нации.

– Чтобы защитить суверенитет, культурную и политическую независимость молдавского народа, необходимо искоренять, уничтожать так называемый молдавский язык и повсеместно заменять его румынским, – говорится в обращении. – Переводчики будут одной из важнейших движущих сил этого процесса – они переведут не просто слова и фразы, а и наше национальное сознание.

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