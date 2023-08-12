Мнение: США повторяют ошибки СССР

Паспорт США токсичен, как «Новичок» в репортажах Би-Би-Си — то есть не настолько токсичен, чтобы вас убить, но достаточно токсичен, чтобы заставить вас страдать.

Дело в том, что гражданин США должен платить налоги в бюджет США независимо от того, в какой стране он живёт.

К примеру, если француз, канадец, египтянин, кто угодно, постоянно живёт в Германии, претензий к нему у налоговой инспекции Франции, Канады и так далее не будет. Если уехал за рубеж, то и налоги платишь за рубежом — вот правило, которое применяется везде, кроме США и, кажется, ещё какой-то неустроенной африканской страны.

В США не так. Если у вас американский паспорт, вы обязаны платить дядюшке Сэму всегда, даже если последний раз были в Америке 30 лет назад. Это дополнительно к налогам, которые вы платите на новом месте.

Поэтому многие банки отказываются от клиентов с американским паспортом: у них даже в анкете есть обязательная галочка, «не являюсь гражданином США». Банкам не нужны хлопоты с американской налоговой мафией, дешевле сразу закрывать перед американцами дверь.

Цитирую из статьи в Форбс по этому поводу — статья старая, но всё ещё актуальная (ссылка). Автор статьи — швейцарский банкир, который управляет деньгами иностранцев профессионально.

Всё чаще финансовые учреждения за пределами США, в том числе в Швейцарии, Германии и Соединенном Королевстве, не хотят хранить активы, принадлежащие американским гражданам или резидентам, или управлять ими. Если в прошлом у вас был счет в иностранном банке, возможно, вы уже получили письмо с просьбой закрыть договор в течение нескольких месяцев или даже недель.

Что сделало американских инвесторов столь непопулярными среди большинства финансовых институтов за пределами США? Это началось в начале 2000-х годов со скромного успеха и набрало обороты в 2008 году во время расследования UBS, когда американское правительство, испытывающее финансовые трудности, начало искать возможности увеличить налоговые поступления. Главными целями были американские налогоплательщики с незадекларированными активами за рубежом. Различные ведомства, особенно Налоговая служба и Министерство юстиции, приступили к поиску и судебному преследованию этих несоблюдающих требования лиц.

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…чтобы избежать этих сложных правил и потенциальных проблем в будущем, все большее число финансовых учреждений за пределами США больше не предлагают никаких услуг клиентам, связанным с США (хотя это и не освобождает их от будущих обязательств по FATCA). Это затрагивает многих законопослушных граждан и резидентов, у которых есть законные практические причины хранить активы в оффшорах — например, потому, что они унаследовали средства; имеют какой-либо план защиты недвижимости или активов; жили или проживают за границей; или хотят диверсифицировать валюту и инвестиции.

Дальше приглашённый автор Форбс пишет, что некоторые иностранные банки всё же согласны работать с американцами, и даёт советы по поиску толерантных заведений. Самое же смешное в том, что даже отказ от американского паспорта сопровождается настоящим ограблением гражданина.

Сильно пострадал таким образом, например, Олег Тиньков — представитель поколения, для которого США были ещё не той опасной клоакой, которую мы видим сейчас на другом конце глобуса, а вершиной человеческой цивилизации, сияющим градом на холме. Позже предпринимателю доходчиво объяснили, что его мечты не вполне соответствуют реальности — что русских в США воспринимают как новых индейцев, то есть как законную цель для грабежа. Предприниматель отказался от американского паспорта, но было уже поздно: в США на него навесили «налог на выход» (ссылка). По итогам долгих судебных разбирательств Олег Тиньков сумел избежать тюрьмы, но всё же вынужден был отдать за право сжечь паспорт США полмиллиарда долларов — чуть ли не половину всех своих денег. Излишне пояснять, что никаких проблем у него не было бы, если бы он получил паспорт любой другой страны мира: от Австралии до Японии.

Мне это всё напоминает советскую историю с евреями. Кратко напомню основные вехи событий.

При Александре III в России евреев угнетали на законодательном уровне. По европейским меркам уровень угнетения был умеренным, однако евреи всё равно чувствовали себя в Российской Империи чужаками, что толкало многих из них на путь борьбы против государства. Николай II слегка смягчил антисемитскую политику, но было уже поздно — в 1917 разразилась революция, которую и внутри России, и за рубежом воспринимали как однозначно еврейскую.

В качестве иллюстрации сошлюсь, например, на стихотворение революционного поэта Багрицкого, «Дума про Опанаса». Выбор фамилий не случаен: и типичным революционером, и типичным комиссаром, и типичным начальником в послереволюционные годы был именно еврей.

В 1930-е маятник пошёл в обратную сторону. Революция пожирает своих детей, так что сталинские репрессии прошлись по евреям особенно заметно. Сажали и расстреливали в первую очередь начальство, — это вообще золотой стандарт для укрепляющих свою власть тиранов, — а после 1917 доля евреев среди всяких комиссаров и начальников управлений была непропорционально велика. Позже дети и внуки репрессированных революционеров открыли печально знаменитый «Мемориал», чем здорово помогли сталинистам оправдывать преступления своего вождя.

Дальше была Война, мы победили Гитлера. Вскоре после победы над нацизмом СССР принял столь деятельное участие в перезапуске Израиля на его историческом месте, что Сталина следует как минимум включить в число отцов-основателей современного еврейского государства. Вообще, исторические связи Израиля и России очень тесны — из-за некоторых особенностей европейской политики огромный процент евреев мира проживал в 19-20 веках на территории Российской Империи или СССР. Забавный факт: на территории Белоруссии родилось в три раза больше президентов Израиля, чем президентов Белоруссии.

Кстати, перед созданием собственно Израиля Сталин создал ещё и Еврейскую автономную область на Дальнем Востоке, но новым Израилем сделать её не получилось: по неизвестным мне причинам ехать в Биробиджан евреи не захотели.

Дальше Израиль начал свои бесконечные войны против арабов, СССР был на стороне арабов, и в страну потихоньку снова вернулся государственный антисемитизм — в значительно более мягкой, чем раньше, но в достаточно неприятной форме. К примеру, в главные вузы Москвы и Ленинграда евреям было поступить возможно, но непросто, так как их целенаправленно валили на экзаменах. Кстати, обилие евреев в айти — одно из следствий политики хрущёвских и брежневских времён. Конкретно программистами евреев тогда брали охотно, тогда как многие другие карьерные пути были для них полузакрыты.

В это же время евреи начали уезжать из СССР. Русский рабочий, учёный или инженер шансов эмигрировать из страны не имел — эмиграция приравнивалась к измене Родине, с соответствующим строгим наказанием, а охранялись границы так строго, что попытка бегства была часто сопряжена с серьёзным риском для жизни. К примеру, в 1974 океанолог Курилов спрыгнул с борта корабля и трое суток плыл до Филиппин, преодолев в ластах около 100 километров. В СССР его заочно приговорили за побег к 10 годам лишения свободы.

В том же 1974 в США приняли так называемую поправку Джексона — Вэника, которая накладывала на СССР санкции за то, что СССР не выпускал евреев за рубеж.

Плавно перехожу к сути затянувшегося лирического отступления. Если океанолог Курилов, осетин по национальности, шансов покинуть СССР поездом или на самолёте не имел, то евреев более-менее выпускали в Израиль. Однако выпускали неохотно, так как с кадрами в СССР всегда было плохо, а среди евреев было много «мозгов», утечка которых власти отнюдь не радовала. Поэтому за право покинуть СССР с выпускников МГУ, например, требовали 12’200 рублей — примерно 4 млн рублей на наши деньги. Огромная сумма, если учесть, что продать квартиру при отъезде было весьма затруднительно. На Западе такими поборами громко возмущались, поэтому позже СССР перешёл на другую тактику — формальные препятствия к отъезду в Израиль убрали, но заявления евреев на выезд бюрократы перекладывали из ящика в ящик годами.

Кстати, евреям полностью открыли границы ещё при Горбачёве, а поправка Джексона — Вэника, накладывающая санкции на СССР-Россию, действует до сих пор. Таким образом примерно с 1987 до 2012, когда поправку «переименовали» в акт Магнитского, американские правила были нелепы до циничности: «у нас есть закон, чтобы вредить русским, но мы на протяжении 25 лет не будем даже заморачиваться, чтобы найти для нашей зловредности новый предлог».

Так вот. Вся эта длинная история с евреями ничем хорошим для Российской Империи и для СССР не кончилась, при этом СССР пострадал меньше, так как в позднем СССР уровень антисемитизма был достаточно низок, чтобы евреи ограничивались диссидентством, и не думали особо про революцию. Попытка силой удержать граждан, отбирая деньги у тех, кто отказывается от паспорта, тоже ни к чему хорошему не привела.

Сейчас в России антисемитизма нет — или, точнее, есть, но его не больше, чем антиамериканизма, русофобии или антиармянства, например. Россия в порядке: насколько это вообще возможно для представителей грешного человеческого рода. В США, напротив, повторяют все мыслимые ошибки СССР. Нишу евреев заняли мы, русские, а тех, кто пытается отказаться от паспорта США, грабят. Да, США действуют умнее: грабят при отказе от паспорта не всех подряд, а только тех, кто достаточно богат, чтобы можно было хорошо заработать на грабеже. Но сути проблемы это не меняет.

Нельзя бесконечно игнорировать реальный расклад сил — рано или поздно физический мир возьмёт своё. Американцы ведут себя так, будто они единственная сверхдержава на планете, и будто они имеют возможность нормы морали и справедливости игнорировать. Закончиться всё это может печально, так как Америка живёт иллюзиями былого величия. США уже потеряли способность диктовать планете свою волю: это всё ещё сильное государство, но уже недостаточно сильное, чтобы делать все те глупости, про которые мы ежедневно читаем в новостях.