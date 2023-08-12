В Иваново в квартире нашли тела двух женщин

В Иваново нашли тела двух женщин с признаками насильственной смерти. Тревогу забила родственница, которая не могла дозвониться до матери и дочери 1938 и 1979 года рождения.

Подозреваемого в убийстве задержали. Им оказался мужчина, который по интернету познакомился с 43-летней потерпевшей и приехал к ней домой. Ночью он убил двоих женщин и убежал. Обстоятельства случившегося выясняются.