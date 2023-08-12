 

Как украсить дом к осени за небольшие деньги

12.08.2023, 16:35, Новости дня
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По словам специалиста, первое, на что стоит обратить внимание, – домашний текстиль. Она предлагает заменить в интерьере шторы, постельное белье, скатерть и ковер. Дополнительный уют можно создать с помощью подушек, пледа. Для этого лучше всего использовать натуральные ткани: лен, хлопок, шерсть.

После этого можно заняться посудой. Поменять летнюю сервировку стола на что-то более спокойных оттенков. Можно использовать бежевый, кофейный, темно-зеленый, или что-то ярких и насыщенных оттенков оранжевого, желтого, бордового, янтарного, горчичного, терракотового и охры. Плетеные корзины и вазы можно наполнить сухоцветами, шишками и орехами.

Еще большего уюта можно добиться с помощью гирлянд и свечей. Также Вероника Антелава рекомендует добавить в интерьер сезонных фруктов и овощей.

Последним (но не по значимости) штрихом может стать диффузор с нотками глинтвейна, корицы или других “осенних” ароматов.


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