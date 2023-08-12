 

Работа «Вагнера» лишила ВСУ способности мыслить стратегически – Самонкин

12.08.2023, 16:26, Разное
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Политолог Юрий Самонкин считает, что благодаря деятельности ЧВК “Вагнер” в Бахмуте произошли позитивные изменения, повлиявшие на ход специальной военной операции на Украине.

Эксперт обратил внимание на тот факт, что освобождение Артемовская было самой продолжительной операцией за все время СВО. При этом именно работа бойцов частной военной компании Евгения Пригожина лишила киевский режим способности мыслить стратегически.

“Бахмутская мясорубка” действительно сильно повлияла с точки зрения стратегии и потери некоторых инициатив со стороны Киевского режима, потому что операция за освобождение Артемовска была самой долгой за все время СВО. Сейчас этот город находится под контролем России, однако продолжаются попытки хаотического контрнаступления со стороны украинской армии. Мы прекрасно видим, что попытки наступательных действий имеют не единый фланговый формат, а некую хаотичность, будто они специально это делают. Западные СМИ говорят, что контрнаступление идет то в сторону Бахмута, то в сторону Запорожья, то Херсона. За этим нет никакой логики. Конечно, потеря Бахмута — это большой репутационный удар в том числе и по Зеленскому”, – объяснил Самонкин.

Также он прокомментировал “Марш справедливости” главы ЧВК “Вагнер” Евгения Пригожина, призвав не рассматривать данное событие как мятеж. По мнению Самонкина, после шествия всем необходимо сделать выводы и провести работу над ошибками, потому что у марша Пригожина были реальные предпосылки.


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