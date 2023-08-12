План «Ковер»

В Москве все чаще закрывают небо над аэропортами. Хроника атак БПЛА.



Последствия атаки беспилотников на башни в «Москва-сити». Фото: AP / TASS

В последнюю неделю Москву, Московскую область и приграничные регионы продолжили атаковать беспилотники. Иногда их сбивали или заставляли падать с помощью систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на подлете к столице, иногда — уже в самом городе. Сегодня утром на прием и отправку рейсов был закрыт аэропорт Внуково. Что происходило в небе над столичным регионом в последние дни.

9 АВГУСТА

В ночь с 8 на 9 августа в Московской области были сбиты два беспилотника, о чем утром отчиталось Минобороны России:

«Средствами ПВО уничтожены два БПЛА».

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, один беспилотник был сбит в районе Домодедово, второй — в районе Минского шоссе. Пострадавших нет.

Очевидец Николай Шульга рассказал изданию «Луховицкие вести», что в Домодедово в 02.48 якобы «произошли три подрыва, на улице Лунной завыли сирены автомобилей, а по звуку можно было услышать удар панциря («Панцирь» — зенитно-ракетный комплекс. — Ред.)».

10 АВГУСТА

В районе 5 утра появляются сообщения о том, что были сбиты два беспилотника, летевших в направлении Москвы. Один из дронов упал в Калужской области, а другой — в Подмосковье в районе ЦКАД.

В аэропорту Внуково и Домодедово, по данным «Соты», было закрыто небо и объявлен план «Ковер». Самолеты, которые должны были сесть в Москве, летят в Санкт-Петербург и Шереметьево.

Как позже пояснили в Минобороны: два беспилотника, летящих в сторону Москвы, уничтожены ПВО в небе над Малоярославским районом Калужской области и Одинцовским районом Московской области.

Пострадавших нет.

Осколки одного из БПЛА, сбитого в Одинцово, обнаружили сразу на нескольких дачных участках. Об этом сказала корреспондент «Известий» Дарья Малахова.

На одном из участков он протаранил крышу дома, а на другом — проломил забор. По словам очевидцев, перед тем, как летательный аппарат упал, был слышен громкий хлопок.

11 АВГУСТА

В ночь на пятницу в столичных аэропортах произошла массовая отмена и задержка рейсов. В районе 10 утра аэропорт Внуково был закрыт на прием и отправку рейсов, объявили режим «Ковер» — по предварительной информации, в районе Кубинки заметили беспилотник, летящий в сторону Москвы. Через полтора часа аэропорт возобновил работу в штатном режиме.

До полудня табло прилета во Внуково выглядело так:

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