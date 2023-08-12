Мнение: Цитаты о либералах, проверки за дружбу с иноагентами и 10 причин не поддерживать оппозицию

1. Нравы либералов-западников мало изменились с 19-го века до нашего времени. Они всё так же усердно служат западной повестке, а тот факт, что в 19-м веке повестка была другой, менее радужной, ничего по сути не меняет. Да и в остальном их отношение к России осталось прежним. Блогер Алексей Антонов цитирует по этому поводу Достоевского (ссылка):



Есть такой «Дневник Писателя» Достоевского, сперва рубрика в еженедельнике «Гражданин», выходившая в 1873 году, а далее и самостоятельный журнал.

Федор Михалыч в нем точно также, как мы сейчас в телеге, обсуждал «лидеров мнений» своего времени и времени недавнего прошлого, с которыми общался и имел отношения. Вот точно также, как мы сейчас друг друга обсуждаем. Только великий Достоевский обсуждает великих критиков, писателей, философов и публицистов. Что они делали, о чем разговаривали друг с другом, какие проблемы современного русского общества поднимали. В остальном — чисто посты в телеге!

Во втором выпуске под названием «Старые Люди» Достоевский пишет про Герцена и Белинского. И Белинский, и Герцен в разной степени увлекались социалистическими идеями.

Над Герценом Федор Михалыч подтрунивает таким образом: «Он отрекся от основ прежнего общества, отрицал семейство и был, кажется, хорошим отцом и мужем. Отрицал собственность, а в ожидании успел устроить дела свои и с удовольствием ощущал за границей свою обеспеченность. Он заводил революции и подстрекал к ним других и в то же время любил комфорт и семейный покой». И это очень характерно.

Также очень характерно и отношение их к эмиграции:

«Герцен не эмигрировал, не полагал начало русской эмиграции; нет, он так уж и родился эмигрантом. Они все, ему подобные, так прямо и рождались у нас эмигрантами, хотя большинство их не выезжало из России».

Характерно он описывает и отношение дорогих (безусловно, дорогих Достоевскому) мыслителей к русскому народу в целом:

«К русскому народу они питали лишь одно презрение, воображая и веруя в то же время, что любят его и желают ему всего лучшего. Они любили его отрицательно, воображая вместо него какой-то идеальный народ, — каким бы должен быть, по их понятиям, русский народ. Этот идеальный народ невольно воплощался тогда у иных передовых представителей большинства в парижскую чернь девяносто третьего года. Тогда это был самый пленительный идеал народа».

Эти и другие цитаты вы можете найти в статье «Цитаты о либералах» на Руксперте.

Ещё раз подчеркну, что речь идёт о левых, прозападных либералах. Так-то, например, Владимир Путин тоже либерал, однако в хорошем смысле этого слова, то есть не в смысле ненависти к России и всему русскому, а в смысле ценителя прав и свобод (ссылка):

Президент РФ Владимир Путин в интервью российским и зарубежным журналистам в Красной Поляне подтвердил, что является “настоящим либералом и придерживается либеральных взглядов”. Российский лидер заявил об этом в ответ на вопрос журналиста о том, являются объявленные перед Олимпиадой в Сочи амнистии действительными либеральными усилиями в рамках политики РФ.

2. Законодательство в отношении иноагентов постепенно ужесточается. Некоторые уже полагают, что мы практически достигли американского уровня — не фактически, разумеется, но хотя бы по букве закона (ссылка):



Совфед одобрил законопроект, позволяющий проводить внеплановые проверки лиц, которые взаимодействуют с иноагентами. Об этом пишет ТАСС.

Контролировать соблюдение закона будет Минюст. Основанием для внеплановых проверок может стать поступившая в ведомство информация о его нарушении.

Документ также обязывает органы власти, организации, физические и должностные лица учитывать в своей работе ограничения, связанные со статусом иноагента. Подчеркивается, что их действия не должны способствовать нарушению российского законодательства.

Кроме того, иноагентам запретят получать не только государственную, но и другую имущественную поддержку, в том числе и за свою творческую деятельность.

Совфед также одобрил штрафы до 300 тысяч рублей за неустранение в установленный срок нарушений закона об иноагентах.

3. Блогер monetam цитирует юриста Дмитрия Гололобова (ссылка):

Почему думающий человек не может поддерживать российскую оппозицию <…>

А. Многие “профессиональные” оппозиционеры давно пересидели на своих “оппозиционных постах” и Путина, и Брежнева, и даже Ивана Грозного. Мозги и взгляды закостенели. Люди примелькались и надоели. Это все-таки оппозиция, а не филиал Политбюро.

Б. Практически полное отсутствие какой-нибудь “положительно повестки”. “Только дайте нам власть, а там мы уж переделим военный бюджет в образовательный, медицинский и социальный” – это не повестка. Грохнуть 20 лет восстанавливаемую армию – это преступление.

В. Единая манера публичного поведения на многие годы: грязно ругать и во всем обвинять Путина. Чисто логически, если бы Путин был действительно так плох, то России развалилась бы десять лет назад. Ну или спонтанно произошла бы революция.

Г. Предельно тесное сотрудничество с самыми русофобскими западными силами. Вспомним Высоцкого: “У меня много претензий к властям, но я не буду с вами их обсуждать”. Куда это ушло?

Д. Не меньшее, чем у чиновников стремление к ВИП-исключительности и привилегиям. Якобы “независимый суд” нужен им только для люстраций политических оппонентов.

Е. Политическое выживание только в пределах установленной “протестной” повестки. При попытке им задать непростой и нестандартный вопрос немедленно срываются в истерику и обвиняют в “служении кровавому режиму”.

Ё. Готовы пойти на любые человеческие жертвы в стремлении “нагадить режиму и Путину”. Готовы из-за границы или укромных офисов требовать “идти вперёд на баррикады и свергать власть”. Когда речь идет о помощи “вышедшим в тираж”, немедленно сливаются.

Ж. Откровенное вранье, подтасовки и фейки – одно из основных орудий манипуляций общественным сознанием. Пойманные на этом, сразу звереют и орут: “Все равно, это очень похоже на правду!”

З. Роскошная жизнь на западные гранты и донаты лохов. Алексей Анатольевич на них дочку в Стэнфорде аж учит, а у него еще и сынок подрастает. Ну реально же противно.

И. Полное пренебрежение к рядовому россиянину из глубинки. “Да у них мозги разрушены путинской пропагандой! Стадо!”