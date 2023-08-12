 

Мнение: О шаге от патриота до предателя… Ещё один переметнулся?

12.08.2023, 15:50, Разное
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Предательство существует столько же, сколько и человечество. Адам предал заветы Создателя, Каин предал Авеля смерти — и пошло-поехало…

Он тоже поначалу сделал выбор вполне патриотический. И много, кстати, ништяков да плюшек получил за него. Мог бы ещё больше, но…

Хорошенько обдумав своё положение, посчитав шансы, прикинув плюсы и минусы, он переменил свой первоначальный выбор. Резко. Круто. На 180 градусов.

В результате на одного «перебежчика» стало больше…

Как сообщает Би-Би-Си, лейтенант Иван Королёв из войсковой части, дислоцированной под Хабаровском, нелегально перешёл границу Литвы, сумел добраться до Вильнюса и был задержан оперативниками литовской погранслужбы на городском автовокзале. После чего попросил политического убежища в Республике Литва, объяснив свои действия «нежеланием участвовать в спецоперации». По его словам, на украинской земле он ещё не был, а в рамках служебных обязанностей заместителя начальника учётно-операционного отделения полевого артиллерийского склада занимался всего лишь «обеспечением российских войск боеприпасами». Независимого подтверждения этой информации нет.

Совсем молодой парень со странной татуировкой ниже подбородка. Вроде бы, в Российской армии они запрещены? Есть и другие странности в его коротком рассказе. Но заметка не о том, фейк эта #история, или не фейк.

Вот там, на фото, два молодых человека, внешне даже немного похожих. Кто там орал про «истинных арийцев»? Но один — подлый предатель, продавший душу дьяволу. А другой — «настоящий патриот», сделавший выбор по совести. Один — герой, другой — «вражина».

Кто есть кто?

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Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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