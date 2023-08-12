**Заявленная Дата Выхода Игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — 1 Декабря**

Магазин Plaion опубликовал информацию о возможной дате выхода шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – 1 декабря 2023 года. Это важное сообщение получено от немецко-австрийского дистрибьютора физических копий игры через портал DTF.

Новость охватывает все игровые платформы, включая ПК и консоли Xbox Series X/S. Plaion назначил этот день как для обычной версии игры, диск которой оценен в €59 (примерно 6,3 тыс. рублей), так и для лимитированной версии, стоимость которой составляет €79 (примерно 8,5 тыс. рублей).

Интернет-пользователи высказывают предположение, что 1 декабря может быть формальной датой, указанной при создании страницы игры. Однако стоит отметить, что Plaion является официальным дистрибьютором физических копий игры, и возможно, они обладают точной информацией о релизе S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Бросается в глаза, что 1 декабря 2023 года приходится на пятницу, что является популярным днем для выпуска игровых проектов, как подчеркивается DTF. Кроме того, студия GSC Game World намерена продемонстрировать играбельную демоверсию S.T.A.L.K.E.R. 2 на выставке gamescom 2023 в Кельне, что свидетельствует о приближении к завершению разработки игры.

Пока что ни разработчики, ни представители магазина не прокомментировали данную ситуацию.