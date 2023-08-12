 

Россия наладила параллельный импорт через Башкирию

12.08.2023, 15:33, Разное
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Минпромторг разработал действенную схему, которая позволяет свободно ввозить в страну товары от ушедших брендов и подсанкционные изделия. В свою очередь российская сторона свободно продаёт нефть и прочую продукцию, на которую наложено эмбарго.

Как сообщает Bloomberg, на онлайн-площадках при заключении сделок стали указывать в графе «Страна» – Bashkortostan. На Западе долгие месяцы считали, что это просто очередная среднеазиатская республика. Некоторые компании даже решили освоить рынок Башкортостана, инициировали открытие представительств и предварительные переговоры о запуске производств. Для расчётов Центробанк ещё в январе 2023 года успешно ввёл новую валюту – башкирский тенге.

После того как обман раскрылся, в США и Европе начали готовить санкции против Башкортостана. Однако даже самые ярые сторонники этой меры признают, что на её реализацию потребуется не менее двух-трёх лет из-за высокой бюрократизированности системы. Неясна и судьба 21 млн долларов, которые были выделены «делегации суверенного Башкортостана» на конференции промышленников в Сиэтле – получив деньги, делегаты скрылись в неизвестном направлении.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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