Лежит в гробу, как королева: в Москве прощаются с актрисой Верой Васильевой

Прощание с актрисой началось на сцене. Проводить ее в последний путь пришли друзья и коллеги. Речи над гробом уже сказали бывший худрук театра Александр Ширвиндт и нынешний – Сергей Газаров.

Вера Васильева служила в Театре Сатиры с 27 марта 1948 года, где с того дня сыграла более 60 ролей. За спектакль “Свадьба с приданым” в 1951 году ей присудили Сталинскую премию III степени.

Вера Васильева лежит в роскошном белоснежном гробу – как королева! В траурном бюро рассказали, что крышка гроба разделена на две части. Внутри гроб обит велюром и атласной тканью с рюшей со сборкой по всей длине. Подушка сделана из атласа. Держатели и наконечники – итальянские. Такое роскошество обошлось в 200 тысяч рублей.

Напомним, у Веры Васильевой нет детей. Ближайшим для себя родственником актриса считала крестную дочь Дарью Милославскую. Именно она и рассказала о смерти артистки, которой стало плохо, как многие уверены, из-за жары. Звезда Театра сатиры скончалась 9 августа. Ей было 97 лет.