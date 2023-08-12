 

Люся Чеботина станет хедлайнером ночной дискотеки Мосурбанфорума в “Лужниках” в эту субботу

12.08.2023, 15:23, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На сцене рядом с Малой спортивной ареной хедлайнером станет певица, автор песен и актриса Люся Чеботина. Выступление начнется в 21:00.

Чтобы не опоздать на выступление любимых артистов, публикуем точное расписание: в 21:00 выступит Люся Чеботина, в 22:00 — DJ Smash, в 23:00 выйдет группа Dabro, а в 00:00 — “Дискотека Авария”, и Lykov в 01:00.

Вход свободный.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.08 / Лежит в гробу, как королева: в Москве прощаются с актрисой Верой Васильевой

12.08 / Стало известно, что сгубило Мирошниченко, Васильеву и Борисову

12.08 / Синяк под глазом и перемотанная голова: Наталья Штурм ужаснула своим видом

12.08 / “Высказался очень жестко, погнал на нее”: Дарья Мороз угодила в скандал

12.08 / Сергей Собянин: Парку Горького исполнилось 95 лет

12.08 / В Кабардино-Балкарии две группы туристов попали под камнепад

12.08 / Экономика России приближается к уровню до конфликта на Украине и санкций Запада

12.08 / Воздух в Джакарте признали самым грязным среди всех городов мира

12.08 / Власти Норвегии эвакуируют тысячи людей из-за наводнения

12.08 / Прохладному приёму Европы российские туристы предпочитают тёплые тропические страны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика