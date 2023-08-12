Мнение: Письмо: “Если мы уберем Мону Лизу из Лувра”

На примере этого письма давайте разницу посмотрим между типом белладонны и белоснежки.

Оба типа полигамны в любви, но совсем по-разному.

Сходство у них такое же как у КСЖ и казанов, то есть почти никакого.

С чистыми онегиными – очень много (КСЖ это подвид онегина), а с казановами практически нет.

В письме есть много других интересных вопросов, их тоже разберем, но на разнице этой отдельно остановимся.

lisalyusha

Здравствуйте, уважаемая Эволюция! После публикации моего письма

https://evo-lutio.livejournal.com/1664192.html

я стала изучать статьи по теме сексуальной зависимости, и сексоголизма. Но до конца разобраться в своей ситуации и отношению к интиму не получается…

Буду рада, если мое письмо будет достойно Ваших комментариев!

У меня творческая профессия, хорошо развит ресурс работы и финансов. Есть ребёнок, я в разводе.

Я считаю, что в жизни мне очень мешает специфическое отношение к ресурсу секса.

(Автор пишет, что сексуальная аддикция, а это она, ей мешает в жизни, дальше она будет описывать, как ей это помогает. Вот главная разница между белладоннами и белоснежками, у последних не бывает сексуальной аддикции как таковой. Белоснежки полиамурны, то есть влюбляются в разных одновременно, пока не разморозят ресурс, но это не сексуальная аддикция, это именно привычка любить двух и более мужчин, секс как таковой тут не главное, дело в романтике. А белладонны моногамны в любви, но из-за сексуальной аддикции могут изменять, сожалеть об изменах, фрустрировать ресурс любви, ненавидеть секс, потом опять обожать и культивировать. Белладонны воспринимают секс противоречиво, то ли это благо, то ли это зло, до конца они не могут в этом разобраться, пока не разморозят ресурс любви. Аддикция к сексу у белл из-за фрустрации в любви, и наоборот, фрустрация в любви из-за аддикции к сексу)

В отношениях с мужчинами для меня секс-это самое главное… Когда к этому добавляются аспекты нормальных отношений-быт, забота о ребёнке, жареная картошка на сковороде, носки и повседневность- у меня сразу наступает уныние. Я отношусь к сексу как к искусству… или как к своим проектам. Мне нравится придумывать разные сценарии, чтобы все было красиво и впечатляюще, как в кино. Для меня идеально делать все это время от времени (сценарии на каждый вечер конечно не придумать), в красивой атмосфере и тд. Так называемый «повседневный секс» на меня наводит тоску… мне хочется быть и хорошей и плохой, готовиться к ночи х, быть то в одной роли, то в другой. Сложно обьяснить, что конкретно я стараюсь делать , но это не переодеться в медсестру… Это как быть в трансе или «упасть в туман».

(Туманны ее описания, она даже сформулировать не может, в чем ее искусство. Но обратите внимание, она полна уверенности, что является уникальной и незаурядной и очень талантливой в сексе. Из-за этой короны – ее аддикция. Есть и обратная связь: корона из-за аддикции, но важней все-таки вот это: она кормит корону идеей о своей сексуальной исключительности, поэтому вся ее реализация и смещена в эту сферу, отсюда аддикция. У белоснежек совсем не так, они не отделяют секс от любви, их беда совсем в другом)

Я читала статьи о секс-онли, понимаю что многие девушки считают себя супер-сексуальными, на самом деле для мужчин они скучные и обычные. Но есть один момент, который хотелось бы обозначить. В своей профессии мне часто нужно придумать какую-то концепцию (идею) архитектурного проекта. Обычно это проходит в виде конкурса, есть и другие участники. И я всегда выигрываю. Свои деньги я заработала из-за моей фантазии, ресурса творчества-я думаю я в этом не бездарна. Для меня без разницы-придумать дизайн- концепт или концепцию ночи с мужчиной. Думаю о том, лгут ли те мужчины (или преувеличивают) с которыми я встречалась, они до сих пор звонят мне и говорят, что «я понял, каким должен быть секс», «у меня такого никогда не было», «у меня к тебе больше чем любовь-у меня к тебе страсть».

(Вполне возможно, что она не бездарна в творчестве, и возможно даже, что к сексу она тоже относится творчески, но очевидно, что она очень сильно преувеличивает роль секса для работы и очень много фокусируется на восторгах любовников. Все это раскармливает корону на ресурсе секса и она обедняет все остальные стороны отношений. Сексуальным аддиктам скучно общаться на несексуальные темы, быт они часто презирают, дружбу обесценивают, поговорить с ними особенно не о чем, проводить время без секса некомфортно. Это часто превращает их в доярок и в этом случае сексуальный интерес к ним тоже падает, но если им и удается удержаться от доения, отношения превращаются в серию сексуальных встреч)

Но если так все Хорошо, почему же они не выбрали отношения со мной, а выбрали своих жён, и стиль жизни (весьма унылый, на мой вкус). Если бы у меня был любовник, который бы меня впечатлил (пока такого не было, кроме Н.)-я бы очень за него держалась. Да, мужчины делают вид что восхищены, но по факту эффектный секс – для них не значит ничего. Здесь не понятно противоречие-ведь у мужчин больше потребность в интиме чем у женщин. Но я для них это досуг, или только яркие эмоции. И меня это шокирует… Некоторые относились к ночам со мной настороженно «ты слишком свободно ведёшь себя в постели». Но я просто веду себя расслабленно, это моя стихия, в этом сексе-много моей личности, там почти все: моя душа, моя эмпатия, мои таланты, моя фантазия, энергия и любовь.

(Если бы какая-то домохозяйка ей сказала, что вся ее личность – на кухне, она бы решила, что это скудная и убогая личность, хотя кулинарное искусство может быть очень серьезным и сложным, настоящим творчеством. А вот ограничивать свою личность сексом – действительно убого. Но аддикты отличаются тем, что запирают мир внутри своей аддикции и им кажется, что это объективно самое главное, а не их залипший фокус и суженное восприятие. Она считает себя режиссером шоу и целителем в одном лице, но вся ее сцена ограничена одной потной скоманной простыней. И получается большой диссонанс: для любовников секс с ней – это десятая или сотая часть жизни, а для нее – основная часть жизни. Опишите, как из этого вырастает дисбаланс? И каким способом она из этого дисбаланса выходит?)

Я долго встречалась с одним мужчиной, Н. из письма. С ним я могла реализовать все свои фантазии и желания. Но я почувствовала сильную боль, когда узнала, что он спит ещё с несколькими девушками. Другие мужчины тоже не спешат предлагать мне ничего серьезного, хотя их ОЗ относительно моей была намного ниже (хуже имидж, они были старше, меньше денег, хуже образование и тд) Я несколько раз слышала: «Ты-как Париж. Это красиво и эффектно, но жить там не обязательно».

(Все же многие живут в Париже и живут там хорошо. А вот с ней никто не хочет жить, хотят только встречаться. ЖДС, помните такую тему? Им всегда не хватает умения дружить, вот что нужно развивать, чтобы получились гармоничные отношения)

Также мне не понятен один момент, если секс сам по себе-это не эксклюзивно, то почему тогда Н. из моего письма,далее сейчас, после всех скандалов и разборок, готов летать на свидания со мной из Японии в Москву, только на несколько часов? Меня это шокирует, я бы при его большом выборе, ни за что бы так издалека не полетела с кем-то переспать. Не могу понять, это что-то значит, или не значит ничего?

(Корона-на-резинке. Сначала упала: “больно, что спит с другими”, потом сделала бамс на резинке: “но готов летать издалека, значит считает лучшей”. Не обязательно лучшей, но, возможно, самой мотивированной. Она так старается, так вкладывается, что по этому шоу он действительно может скучать)

Я понимаю, что семья это очень ценный ресурс и интимная сторона-только ее малая часть, что значимость жены, матери детей- очень высока и без секса. Но я вижу, как живут эти мужчины (со своими жёнами, например). У большинства толком нет денег, стиль жизни-работа-дом, дети-дача, красный ковёр на стене, телек и пиво. Никаких поездок, никакой учебы. Это все отражается в постели. Они и сами по себе очень скучные любовники (я их всегда «раскачивала») Наверное у них хорошая семья, и тёплые взаимоотношения, но я не смогла бы так жить.

(Она описывает каких-то скучных безденежных мужиков, у которых она работает частным массовиком-затейником, но при этом не видит своего подчиненного положения, ей кажется, что она фея. Это характерно для всех почти женщин легкого поведения, и проституток, и бесплатных. Они не видят себя реалистично, не замечают унизительной стороны происходящего, а фокусируются на том чуде, которое они якобы дарят, как волшебники в голубом вертолете)

(Большинство да, не предлагали потому что женаты, но были и хорошие парни, которые хотели жениться. Но они жили в таком же ключе). У меня совсем другой стиль: я уже заработала денег, есть где жить, ребёнок есть, я могу себе позволить что хочу, любые поездки, любую учебу…

Я думала о том, что надо как-то поменьше вкладывать сил в секс, ведь ещё ещё другие аспекты отношений-общение, бытовые вопросы, поддержка. Я слышала, что многие женщины относятся к этому ресурсу более спокойно, он у них на 5-10 месте. Но для меня это значит-потерять мои таланты и сильную сторону. Отношения не получаются. У мужчин нет желания развивать отношения, и тд.

(Аддикция всегда поддерживается страхом утратить себя. Представьте себе алкоголика, которого уговаривают бросить. Он боится, что потеряет себя, свою спонтанность, свою многогранную личность, если бросит пить, превратится в зануду, в серость, даже в робота. Нет никого скучней аддиктов, они зациклены и поэтому занудны, но все аддикты считают занудами неаддиктов, на этом и держится их аддикция)

Н., с которым я встречалась 7 лет, то пишет мне про любовь, то пишет «запрос в бордель», в стиле: я хочу чтобы ты сделала то, и это». Или пишет, что «у меня действительно есть к тебе чувства, но ты должна быть мне верна», поклянись что у тебя никого нет, ты похожа на шлюху» Мне очень грустно от этого, я думала что проститутки не вкладывают в интим так много, они делают все механически. Но получается, отношение мужчин ко мне не отличается от отношения к проститутке.

(То донна берет голос, то белла, видите? Белоснежки не просто имеют одну беллу, эта белла совсем другая, куда более прохладная, чем у белладонн)

Мое отношение к сексу-это аддикция? Ведь я не хочу делать это с разными мужчинами, и часто тоже нет желания (иногда секс несколько раз в год). Я не страдаю без секса, но считаю что это само-по себе какое-то чувственное, интересное действие, красивое, как в кино, а не бытовое.

Ведь если рассматривать секс-как искусство, искусство это тоже не самое необходимое, это не базовая потребность человека. Но если мы уберём Мону Лизу из Лувра, все книги, и кино, балет и театр-то это будет катастрофа…

(Искусство – это продукт разума и духа, а секс – тела и чувственной части души, отсюда уже видна иерархия. Кроме того, если человек начинает своими успехами в искусстве питать свои амбиции, а всех остальных деятелей искусства презирать, как автор жен своих любовников, никаких успехов у него не будет. Когда ресурс начинает обслуживать корону, он разрушается)

Уважаемая Эволюция, что мне с этим делать?