У Дракулы были кровавые слезы

Где-то в закоулках Валахии таилась тайна, страшнее самой ночной мглы. Среди закулисий крепости, где томился господарь этих земель, прозванного графом Дракулой, сокрыто было его мрачное бремя. В течение множества лет граф хранил его в себе, стараясь умело скрыть свою трагическую судьбу. Но были моменты, когда даже такой великий и страшный существо, как древний господарь ночи, не смог удержать свои эмоции.

И в один день, когда небо покрыло черное облако, Дракула встал на балкон своего замка. Все его подданные дрожали перед его властью, но в глазах господаря отразилось что-то иное. Кровоточащая рана на его одежде говорила о скрытой боли, которую он носил внутри себя.

Граф склонился над перилами балкона, и в тот момент его золотые глаза начали плакать кровавыми слезами. Эти слезы несли в себе не только его собственную боль, но и трагедию Валахии, земли, которой он правил. Кровавые слезы были свидетельством его непримиримой судьбы и зловещего прошлого, которое он заставлен был прожить.