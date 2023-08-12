Тенденции уличного стиля на осень 2023 с Недели моды в Копенгагене и лучшие стритстайл-образы

Неделя уличной моды в Копенгагене ознаменовалась тем, что были представлены новые интересные тенденции на осень 2023 года. Здесь можно было увидеть много интересного, от ярких роскошных цветов до нейтральных ансамблей, именно поэтому совершенно каждый сможет найти то, что подойдет ему больше всего. Этой осенью можно добавить множество интересных вещей в свой гардероб. Вот несколько интересных и стильных вариантов нарядов, которые стоит добавить в свой гардероб.

Стиль Барби

Несмотря на то, что многие думали, что выход фильма о Барби означает конец стиля Barbiecore, но Неделя моды в Копенгагене доказывает то, что это совершенно не так. Розовые вещи были представлены в большом многообразии. Это значит, что стиль Барби будет актуален еще и в следующем году.

Ярко-розовые комплекты будут актуальными этой осенью, а это значит, что можно легко подобрать для себя идеальный наряд. Этот насыщенный оттенок хорошо подходит практически каждой женщине.

Если хочется сделать только легкий намек на эту тенденцию, стоит добавить в свой образ светло-розовую одежду или аксессуары.

Одежда из денима

Джинсовые предметы можно превратить из обычной вещи в одежду высокой моды. Ушли уже в прошлое простые и скучные джинсы и куртки из денима. Сейчас большой популярностью пользуются эффектные и роскошные джинсовые вещи.

С множеством различных украшений и вырезов одежда из денима занимает свое достойное место в гардеробе многих модниц.

Есть множество различных идей для вдохновения для получения красивого и стильного наряда, который точно никого не оставит равнодушным. Также отлично смотрится обувь и аксессуары, выполненные из джинсовой ткани.

Верхняя одежда оверсайз

На Неделе уличной моды в Копенгагене было представлено множество вариантов верхней одежды больших размеров. От макси-пальто и до удлиненных курток-авиаторов, можно легко выбрать то, что больше всего нравится.

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Большим преимуществом таких нарядов является то, что они теплые, а это значит, что можно комфортно чувствовать себя даже в очень холодную погоду. Пушистая и замшевая верхняя одежда выглядит красиво и стильно. Кроме того, это хорошая возможность выглядеть привлекательно даже в пасмурную погоду.

Нейтральные тона

Одежда нейтральных тонов с головы до ног является идеальным решением для всех тех, кто хочет создать неподвластный времени гардероб. Это отличная альтернатива ярким оттенка. Это позволит создать наряд как в стиле минимализм, так и более роскошные сочетания.

Отличным решением станут нейтральные вещи в монохромном образе, демонстрирующем разные тона одного цвета. Независимо от того, какой нейтральный цвет выберете, существует множество оттенков, с которыми можно поиграть, чтобы создать динамичный образ.

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Широкие платья

Несмотря на то, что многие предпочитают облегающие наряды, просторная одежда выглядит действительно потрясающе.

Платья, представленные на Неделе моды в Копенгагене, были довольно простыми и незамысловатыми. С пышными рукавами и каскадными объемными юбками – все это отличные варианты, чтобы выглядеть потрясающе. Можно сочетать свое любимое экстравагантное платье с пальто или курткой для дополнительного тепла.

Эффектные аксессуары для волос

Осенью можно добавить немного шика своей прическе. Можно выбрать для себя самые различные аксессуары для волос. Например, интересно смотрятся панамы с лентами или же простые не замысловатые шляпы.

При желании можно добавить в свой образ более роскошные и эффектные аксессуары. Отличным решением станут ободки, украшенные жемчужинками или камешками. Есть множество вариантов того, как можно сделать прическу невероятной.

Мототренд

Это отличное решение для всех тех, кто хочет сделать свой образ стильным, но практичным. Вместо привычного свитера или пальто стоит надеть стильную гоночную куртку.

Она выглядит просто потрясающе. Несмотря на то, что тенденция не является новой, однако, все же можно создать невероятный образ.