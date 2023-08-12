 

«Код Дурова»: Telegram ограничит бесплатных пользователей тремя историями в день

12.08.2023, 14:20, Разное
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В бета-версии Telegram для пользователей бесплатной версии мессенджера появилась возможность публиковать свои «Истории». Однако пользователи Telegram Premium получат расширенные функциональные возможности.

Согласно источнику из канала «Код Дурова», бесплатные пользователи Telegram смогут ежедневно публиковать всего три «Истории». При этом на неделю им будет доступно лишь 7 публикаций, а в месяц – 30.

Сравнительно, подписчики Telegram Premium вправе размещать до ста «Историй» в день. К тому же, имея платную подписку, можно выбирать длительность видимости «Историй» в профиле: от 6 до 48 часов на выбор. Подписчики Premium также могут анонимно просматривать «Истории» других пользователей и сохранять их на своем устройстве, даже если автор не ограничивает эту возможность.

Важное различие заключается также в длине описания к «Историям». Пользователи Telegram Premium могут написать описание объемом до 2048 символов, в то время как обычным пользователям доступно всего 200 символов. Кроме того, добавление гиперссылок и форматирование текста доступно только для подписчиков Premium. К редактору «Историй» платных пользователей также добавляется стикер с местоположением.

Планируется, что новые возможности «Историй» станут доступны общественности не позднее 20 августа.


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