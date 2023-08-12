 

Синяк под глазом и перемотанная голова: Наталья Штурм ужаснула своим видом

12.08.2023, 14:10, Новости дня
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Звезда захотела усовершенствовать лицо и тело на радость поклонникам. Артистка и раньше не стеснялась публиковать откровенные фотографии, провоцируя пользователей Сети на неоднозначную реакцию.

Например, певица без стеснения могла снять белье, обмазать свою грудь йогуртом и показать это в своих социальных сетях. Также Наталья Штурм провоцировала поклонников, надевая короткие юбки и кофты с декольте до пупа. По мнению многих, женщине, у которой уже есть внук, подобным образом вести себя не пристало.

Но 57-летняя исполнительница хита “Школьный вальс” считает по-другому. И теперь Наталья Штурм планирует сделать свое тело еще лучше, чтобы ни у кого не возникло даже мысли усомниться в ее красоте в 57 лет.

О предстоящей пластике артистка рассказала в личном блоге. “Височный лифтинг (опущение внешнего края век), липосакция и липофилинг (придает ягодицам желаемую, круглую форму”, – поделилась звезда.

Судя по всему, вмешательство прошло успешно, но теперь Наталье Штурм предстоит длительное восстановление. В своем блоге артистка поделилась кадрами постоперационного периода: синяки под глазами, замотанная бинтами голова. Певица ужаснула своим видом подписчиков, который восхитились ее смелостью.


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