 

Неприступный макияж: как представители поколения Z избегают нежелательного внимания окружающих

12.08.2023, 12:40, Разное
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На дворе 2023 год, а женщины все еще пытаются найти способы, чтобы к ним не проявляли внимание на улице и в общественных местах. Если пара наушников и пустое выражение лица не помогают, социальные сети предлагают новое решение – неприступный макияж. Забудьте мягкие романтические образы, сделайте яркий акцент на губы и глаза, чтобы выглядеть стильно и уверенно.

Макияж поколения Z

Неприступный макияж получил такое название, потому что он отпугивает мужчин. Вопреки сложившимся стереотипам, не все женщины красятся для того, чтобы привлечь внимание противоположного пола. Они хотят выглядеть привлекательно в первую очередь для себя, поэтому излишнее внимание им совсем ни к чему. Цель неприступного макияжа заключается в том, чтобы выглядеть настолько хорошо, что мужчины будут бояться к вам подойти.

Используйте черную подводку для глаз, чтобы сделать длинную графичную стрелку. Это один из трендов этого сезона, который выглядит по-настоящему дерзко.

Теперь перейдем к теням. Важно правильно подобрать оттенок. Некоторые предпочитают более яркие цвета, но если вы любите экспериментировать, то рекомендуем сделать эффект серо-черных дымчатых глаз, которые выглядят так, словно вы сошли прямо с подиума 90-х. Завершающий штрих – блестки.

На фото ниже представлен макияж с акцентом на газа.

Внимание к деталям

Не забудьте уделить внимание губам. От смелых красных оттенков до глянцевых, ваши губы должны выделяться, если вы хотите создать неприступную атмосферу.

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Пример макияжа с акцентом на глаза и губы.

Также добавьте много румян, чтобы освежить образ. Помните о том, что макияж должен в первую очередь подчеркнуть и выделить красивые черты вашего лица. Не стремитесь “спрятаться” за слоями декоративной косметики.

Макияж “до” и “после”

Умело выполненный макияж способен по-настоящему преобразить женщину.

От романтической красавицы до роковой леди.

Экспериментируйте и не бойтесь выглядеть ярко!


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