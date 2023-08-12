Блейзер – must-have осени 2023: как подобрать подходящую модель женщине за 60

Блейзер на протяжении длительного времени не выходит из моды и с его помощью можно создать действительно потрясающий и яркий образ. Такой наряд хорошо подходит под совершенно любую одежду и обувь.

Блейзер является действительно отличным вариантом для осени. Вот несколько советов относительно того, как подобрать такой наряд женщине старше 60 лет, чтобы выглядеть элегантно, шикарно и современно.

Как правильно выбрать блейзер

Стоит отдать предпочтение моделям в стиле кэжуал. Отличным решением станет блейзер прямого удлиненного фасона с одной пуговицей впереди. Это поможет создать достаточно структурированный наряд.

Желательно выбрать модель, которая будет в полной мере соответствовать фигуре. Женщина с широкими плечами стоит отдать предпочтение моделям без подплечников. Блейзеры с поясом помогут красиво подчеркнуть талию. Девушкам невысокого роста лучше подойдут однобортные модели.

Если не нравятся яркие тона, то стоит выбирать черный блейзер. Его можно красиво сочетать как с джинсами, так и с элегантными брюками. Это незаменимый предмет в гардеробе каждой женщины старше 60 лет.

Важно сделать так, чтобы блейзер придавал образу элегантность и роскошь, но при этом позволял выглядеть моложе. В таком случае отличным вариантом станут яркие оттенки пиджака.

Такой блейзер отлично сочетается с самыми различными нарядами и обувью, чтобы осенью выглядеть действительно потрясающе.

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С каким топом лучше всего сочетать

Классическим и стильным сочетание является блейзер вместе с белой футболкой.

Это отличный вариант для осени 2023 года. Если у женщины достаточно массивные бедра и талия, то лучшим решением станет блейзер с достаточно удлиненной футболкой. Чтобы подчеркнуть талию, стоит надеть пояс поверх блейзера.

С какими брюками сочетать

В 60 лет вполне можно носить джинсы. Отлично смотрятся прямые джинсы вместе с блейзером.

Это позволит создать идеальный простой и повседневный наряд. Стоит также добавить белую футболку, сумку через плечо и любимые аксессуары. В итоге можно получить стильный и модный образ.

С платьем

В 60 лет женщины могут носить блейзер вместе с красивым платьем. При этом оно может быть как коротким, так и длинным. Для создания шикарного и элегантного образом стоит выбирать простой и непринужденный фасон платья, без каких-то чрезмерных деталей.

Длину блейзера нужно выбирать в зависимости от длины платья. Чем оно длиннее, тем короче должен быть пиджак. Это поможет несколько уравновесить силуэт.

Если на улице еще не слишком холодно, то можно все это красиво сочетать вместе с босоножками. Также стоит добавить красивые и модные аксессуары.

С кроссовками

Если есть блейзер большого размера, то стоит сочетать его вместе с кроссовками. В итоге можно получить красивый и молодежный образ. Кроме того, это позволит придать немного элегантности.

В сочетании с модными брюками-карго и джемпером-водолазкой можно создать наряд, который точно не останется незамеченным. Стоит отказаться от слишком мешковатых штанов, так как это приведет к тому, что будете казаться визуально ниже.