Врач Панова назвала признаки внутреннего кровотечения при приеме антикоагулянтов
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Анна Панова, кардиолог, объясняет, как можно столкнуться с риском внутреннего кровотечения, связанного с употреблением антикоагулянтов – лекарств, необходимых для разжижения крови. Эти препараты играют важную роль в лечении сердечно-сосудистых заболеваний, так как помогают избежать образования тромбов, которые могут вызвать серьезные состояния, включая сердечный приступ, инсульт и тромбоэмболию легочной артерии. В некоторых ситуациях антикоагулянты назначаются на продолжительный срок.
Тем не менее, Анна Панова подчеркивает, что использование антикоагулянтов может привести к внутреннему кровотечению, особенно в желудочно-кишечном тракте. Симптомы такого кровотечения могут варьировать в зависимости от его местоположения в организме. Кардиолог выделяет следующие признаки, которые могут возникнуть при приеме антикоагулянтов и требовать немедленного обращения к врачу:
1. Сильное или длительное кровотечение из носа или десен.
2. Появление крупных синяков на теле.
3. Обнаружение красноватого оттенка в моче.
4. Появление следов крови в стуле, делающих его темно-красным или даже черным, смолистым.
5. Обнаружение крови в рвотных массах.
Кардиолог также отмечает, что в крайне редких случаях при приеме антикоагулянтов возможно кровоизлияние в мозг. В такой ситуации незамедлительно требуется вызвать скорую помощь, если появятся следующие признаки:
1. Внезапная и сильная головная боль, сопровождаемая головокружением.
2. Ослабление зрения.
3. Паралич или онемение отдельных частей тела.
4. Потеря способности адекватно реагировать.
5. Проявление судорог.
Важно быть бдительным при использовании антикоагулянтов и обращаться за медицинской помощью при появлении подозрительных симптомов.
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