Врач Панова назвала признаки внутреннего кровотечения при приеме антикоагулянтов

Анна Панова, кардиолог, объясняет, как можно столкнуться с риском внутреннего кровотечения, связанного с употреблением антикоагулянтов – лекарств, необходимых для разжижения крови. Эти препараты играют важную роль в лечении сердечно-сосудистых заболеваний, так как помогают избежать образования тромбов, которые могут вызвать серьезные состояния, включая сердечный приступ, инсульт и тромбоэмболию легочной артерии. В некоторых ситуациях антикоагулянты назначаются на продолжительный срок.

Тем не менее, Анна Панова подчеркивает, что использование антикоагулянтов может привести к внутреннему кровотечению, особенно в желудочно-кишечном тракте. Симптомы такого кровотечения могут варьировать в зависимости от его местоположения в организме. Кардиолог выделяет следующие признаки, которые могут возникнуть при приеме антикоагулянтов и требовать немедленного обращения к врачу:

1. Сильное или длительное кровотечение из носа или десен.

2. Появление крупных синяков на теле.

3. Обнаружение красноватого оттенка в моче.

4. Появление следов крови в стуле, делающих его темно-красным или даже черным, смолистым.

5. Обнаружение крови в рвотных массах.

Кардиолог также отмечает, что в крайне редких случаях при приеме антикоагулянтов возможно кровоизлияние в мозг. В такой ситуации незамедлительно требуется вызвать скорую помощь, если появятся следующие признаки:

1. Внезапная и сильная головная боль, сопровождаемая головокружением.

2. Ослабление зрения.

3. Паралич или онемение отдельных частей тела.

4. Потеря способности адекватно реагировать.

5. Проявление судорог.

Важно быть бдительным при использовании антикоагулянтов и обращаться за медицинской помощью при появлении подозрительных симптомов.