 

Врач Павлова: любители сладкого рискуют пострадать от камней в почках

12.08.2023, 10:55, Разное
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Любовь к сладкому может оказаться опасной для здоровья почек, предупреждает врач-эндокринолог Зухра Павлова. Исследования показали, что слишком большое потребление добавленного сахара в рационе способствует образованию камней в почках. Этот орган особенно уязвим у любителей сладкого, подтверждая долгосрочные научные исследования.

В своем Telegram канале, доктор Павлова подчеркнула, что опасность заключается не только в самом сахаре. Множество продуктов и напитков, даже несладких, содержат добавленный сахар как ингредиент. Регулярное употребление таких продуктов может значительно увеличить вероятность образования камней в почках.

Ученые провели исследование, демонстрирующее, что когда четверть ежедневной нормы калорий приходится на добавленный сахар, вероятность проблем с камнями в почках увеличивается вдвое. Следовательно, важно не только ограничивать потребление сладостей, но также внимательно изучать состав других продуктов, стремясь минимизировать наличие добавленного сахара в рационе.


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