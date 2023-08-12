 

В Кабардино-Балкарии две группы туристов попали под камнепад

12.08.2023, 11:40, Новости дня
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В горах Кабардино-Балкарии случился камнепад, из-за которого пострадали две группы туристов. Из-за ЧП пострадали пять человек из одной тургруппы и трое из второй группы.

К счастью, обе туристические группы были там зарегистрированы, что, вероятно, позволило оперативно связаться со специалистами и организовать спасательные операции.


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