Суд ЕС: россияне с доходом от 1 млн евро в год считаются гражданами мира и под санкции не подпадают

Суд Евросоюза удовлетворил иск от пограничных служб сразу шести европейских стран.

Они просили разъяснить порядок въезда на территорию объединения российских граждан, которые зарабатывают достаточно, чтобы нанять адвокатов и успешно оспорить отказ.

Согласно решению, россияне, которые могут подтвердить фактический доход в размере 1 млн евро в год или более, считаются гражданами мира и не могут быть ограничены во въезде по признаку гражданства. Как утверждает источник, до этого такие люди неоднократно «платили хитрым еврейским адвокатам и не просто добивались права въехать, но ещё и отсуживали компенсации».

– Мы полагаем, что обыкновенный гражданин России – менеджер среднего звена, рабочий или даже программист – не сможет оспорить запрет на въезд, поэтому санкции в отношении таких категорий населения сохранятся, – поясняет собеседник. – Но совсем другое дело, когда к нам приезжает человек, который может заплатить целой команде бешеных адвокатов. С этим невозможно бороться.

Решение суда уже раскритиковали некоторые еврочиновники и парламентарии – по их данным, в результате такого решения любой депутат Госдумы теперь может свободно приехать и пользоваться своей недвижимостью в Европе. Их оппоненты заявляют, что депутаты Госдумы и так постоянно приезжают на свои виллы, добиваясь разрешений через суды.

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