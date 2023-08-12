Суд ЕС: россияне с доходом от 1 млн евро в год считаются гражданами мира и под санкции не подпадают
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Суд Евросоюза удовлетворил иск от пограничных служб сразу шести европейских стран.
Они просили разъяснить порядок въезда на территорию объединения российских граждан, которые зарабатывают достаточно, чтобы нанять адвокатов и успешно оспорить отказ.
Согласно решению, россияне, которые могут подтвердить фактический доход в размере 1 млн евро в год или более, считаются гражданами мира и не могут быть ограничены во въезде по признаку гражданства. Как утверждает источник, до этого такие люди неоднократно «платили хитрым еврейским адвокатам и не просто добивались права въехать, но ещё и отсуживали компенсации».
– Мы полагаем, что обыкновенный гражданин России – менеджер среднего звена, рабочий или даже программист – не сможет оспорить запрет на въезд, поэтому санкции в отношении таких категорий населения сохранятся, – поясняет собеседник. – Но совсем другое дело, когда к нам приезжает человек, который может заплатить целой команде бешеных адвокатов. С этим невозможно бороться.
Решение суда уже раскритиковали некоторые еврочиновники и парламентарии – по их данным, в результате такого решения любой депутат Госдумы теперь может свободно приехать и пользоваться своей недвижимостью в Европе. Их оппоненты заявляют, что депутаты Госдумы и так постоянно приезжают на свои виллы, добиваясь разрешений через суды.
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