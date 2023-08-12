В новой стратегии развития телекоммуникационной отрасли России до 2035 года планируется введение запрета на “золотой диапазон” для сетей 5G

В новой стратегии развития телекоммуникационной отрасли РФ до 2035 года планируется введение запрета на использование так называемого “золотого диапазона” для сетей 5G. Об этом было объявлено главой Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ – Максутом Шадаевым, как пишет агентство ТАСС.

Шадаев подчеркнул, что данное ограничение будет явно закреплено в проекте стратегии. Помимо этого, в рамках формата связи 5G, предусмотрено использование других диапазонов частот, таких как 4400-4990 МГц. Согласно информации, опубликованной газетой “Коммерсантъ” 29 июня, Министерство цифрового развития РФ планирует создать единого радиочастотного оператора 5G, который получит доступ к “золотому диапазону” частот от 3,4 до 3,8 ГГц. Этот шаг направлен на обеспечение наивысших скоростей передачи данных.

Ранее председатель госкорпорации ВЭБ.РФ, Игорь Шувалов, анонсировал, что с 2023 года в московском метрополитене начнут устанавливаться базовые станции связи нового поколения 5G. Эти станции будут разработаны в России.