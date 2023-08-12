 

В новой стратегии развития телекоммуникационной отрасли России до 2035 года планируется введение запрета на “золотой диапазон” для сетей 5G

12.08.2023, 10:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В новой стратегии развития телекоммуникационной отрасли РФ до 2035 года планируется введение запрета на использование так называемого “золотого диапазона” для сетей 5G. Об этом было объявлено главой Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ – Максутом Шадаевым, как пишет агентство ТАСС.

Шадаев подчеркнул, что данное ограничение будет явно закреплено в проекте стратегии. Помимо этого, в рамках формата связи 5G, предусмотрено использование других диапазонов частот, таких как 4400-4990 МГц. Согласно информации, опубликованной газетой “Коммерсантъ” 29 июня, Министерство цифрового развития РФ планирует создать единого радиочастотного оператора 5G, который получит доступ к “золотому диапазону” частот от 3,4 до 3,8 ГГц. Этот шаг направлен на обеспечение наивысших скоростей передачи данных.

Ранее председатель госкорпорации ВЭБ.РФ, Игорь Шувалов, анонсировал, что с 2023 года в московском метрополитене начнут устанавливаться базовые станции связи нового поколения 5G. Эти станции будут разработаны в России.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.08 / “Ее никогда не забудут! Угомонитесь все” – Вайкуле накинулась на осуждающих Пугачеву

12.08 / Наследник фараонов

12.08 / Стихи Семёна Пегова войдут в школьную программу

12.08 / Хирург Евгений Ширяев дал советы для снижения риска образования тромбов

12.08 / Терапевт Никитина назвала стресс и недосып среди факторов сердечного приступа

12.08 / “Красота требует жертв” – юной дочери Вики Бони “прилетело” от врача за шалость

12.08 / Мнение: Позорный статус “неграждан”

12.08 / Мнение: В России спорить – невежливо

12.08 / Как развивается новорожденный хомяк

12.08 / Мнение: Это дискриминация русских

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика