 

“Ее никогда не забудут! Угомонитесь все” – Вайкуле накинулась на осуждающих Пугачеву

12.08.2023, 10:26, Разное
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Не так давно на Рижском взморье прошел фестиваль Лаймы Вайкуле. На мероприятие приехала и Алла Пугачева с мужем-иноагентом. Многие думали, что певица даже выступит, якобы за свой выход на сцену она просила 250 тысяч евро.

Однако с Лаймой Вайкуле спел только Максим Галкин*, причем номер имел определенный успех. Алла Пугачева предпочла подпевать из зала и курить возле входа в зал.

Как раз видео с тем, как две артистки веселятся под сигаретку, и разлетелось по Сети. Многие стали писать, что таким образом полузабытая Примадонна решила напомнить о себе. Припомнили звезде и высказывание про рабов и холопов, заодно в комментариях под видео пристыдили за отъезд из России весной прошлого года.

Лайма Вайкуле решила заступиться за подругу, и накинулась на осуждающих Аллу Пугачеву. По ее словам, судя по ажиотажу, который появился после появления артистки на фестивале, она все еще вызывает интерес.

“Чтобы заткнулись все говорящие, что ее забыли. Ее никогда не забудут! Поэтому можете угомониться все, кто пишет всякие гадости. Нельзя ничего поменять, Алла — звезда”, – высказалась Лайма Вайкуле.


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