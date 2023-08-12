Наследник фараонов

Гамаль Абдель Насер много раз с успехом ставил на политическую карту все — но в итоге проиграл.



Гамаль Абдель Насер. Фото: ASSOCIATED PRESS / East News

Среди политических союзников СССР в 1960-е Гамаль Абдель Насер занимал особое место — он был единственным из лидеров «несоциалистических стран», кому было присвоено звание Героя Советского Союза — настолько важную роль ему предстояло сыграть в больших планах Москвы на Ближнем Востоке. Но хозяин Египта предпочитал играть в собственные рискованные игры.

Мамлюки и офицеры

Чтобы понять бешеную популярность первого президента независимого Египта Гамаля Абделя Насера, пришедшего к власти в результате свержения монархии и британского протектората, нужно сделать небольшой экскурс в египетскую историю.

Египет долгое время находился под властью иностранных государств. Сначала Османской империи, а затем британцев. За длительный период иноземного владычества у египтян оформилось твердое национальное самосознание, которое подтолкнуло народ на борьбу с элитой, состоящей из пришлых людей — мамлюков, потомков христианских рабов, узурпировавших власть в стране, а затем и с британцами.

Первый гвоздь в гроб европейского колониализма вбил полковник Ахмед Ораби, идейный предшественник Гамаля Насера и Анвара Садата, давший понять,

что только военные представляют собой реальную силу, способную противостоять действующим властям.

Переворот, совершенный «Свободными офицерами» в 1952 году, черпал свое идейное вдохновение именно в деятельности полковника Ораби.

Как и Насер, и Садат, Ораби был активным участником боевых действий в составе египетской армии, там он столкнулся с вопиющей некомпетентностью и непрофессионализмом египетского руководства, где командование армией было в руках соперников из числа элиты — потомков мамлюков. Во время Абиссинской кампании (1874–1885) армия Египта потерпела сокрушительное поражение от абиссинского императора Йоханнеса IV, что деморализовало египетские войска. Опасаясь чисток со стороны мамлюкской военной элиты, Ораби и его сторонники пошли на решительные меры.

В январе 1881 года египетский полковник вручил хедиву Исмаилу (правителю Египта) требования об реорганизации армии, где равный доступ к воинским должностям станет возможен египтянам, и об отставке военного министра-черкеса. Эти требования были удовлетворены, что создало опасный прецедент вмешательства армии в жизнь страны.

Чуть позже Ораби сумел заполучить пост военного министра благодаря своей популярности и выступить против англичан — но неудачно. В 1882-м, разбив войска Ораби и отправив его в почетную ссылку на Цейлон, Британия установила прямой протекторат над страной, который существовал до июльской революции 1952 года.

«Вы сделали то, что я всегда мечтал сделать сам»

Гамаль Абдель Насер был потомком египетских крестьян-феллахов, который, как и Ораби, поступил в военную академию и получил звание офицера. Для простых крестьян это был фактически единственный способ подняться наверх по карьерной лестнице и стать членом привилегированного класса военных. Во многих смыслах он повторил путь своего идейного предшественника: Насер принял участие в первой Арабо-Израильской войне в 1948 году.

Ход военных действий оказался катастрофическим для коалиции арабских государств, солдаты которых оказались не в состоянии противостоять обученным и мотивированным бойцам Армии обороны Израиля. Насер и другие солдаты оказались заперты израильскими войсками в деревне Фаллуджа, недалеко от Газы. На будущего лидера Египта данный опыт оказал огромное влияние —

он пришел к выводу, что нынешнее правительство Египта недееспособно и коррумпировано, а египетская монархия утратила свой авторитет. Тогда он понял, что пришло время радикальных перемен.

После окончания войны Насер и его соратники, куда входил Анвар Садат, решили объединить свои силы и основать организацию, получившую название «Свободные офицеры».

Окно возможностей перед офицерами открылось с начала партизанской войны в районе Суэцкого канала, которую вели фидаины — революционная египетская молодежь, выступившая против британских властей с целью достижения независимости от Великобритании. Британцы приступили к активным боевым действиям против повстанцев. В 1952 году британские войска были вынуждены штурмовать полицейский участок в Исмаилии, перешедший на сторону фидаинов, штурм завершился капитуляцией полицейского гарнизона. Эти события привели к протестам в Каире, печально известным как «черная суббота». В этот день, 26 января 1952 года, начались массовые беспорядки в столице, где было сожжено и разграблено множество зданий. Эти события нанесли сокрушительный удар по авторитету монархии и британской администрации в Египте.

На фоне всеобщего массового недовольства и беспорядков «Свободные офицеры» поняли, что пришло время для решительных действий. Однако прямым руководством к действиям послужила не «черная суббота», а конфронтация между королевским двором и офицерским клубом египетской армии. Король отказался утвердить президента клуба, чем бросил вызов офицерскому корпусу, который не остался без ответа.

Через восемь месяцев Насеру и его соратникам удалось осуществить переворот и отправить короля Фарука в изгнание. 23 июля 1952 года заговорщики, составив тщательно продуманный план, который подразумевал захват радиостанции и военного штаба, ночью приступили к его исполнению.

Есть одна курьезная история, связанная с будущим президентом Анваром Садатом.

Чтобы сделать себе алиби и максимально снизить подозрения в организации заговора, Садат пошел с женой в кино, где устроил потасовку и драку, по итогам которой он пошел в полицию писать заявление на обидчика.

Направив лояльные армейские части к генеральному штабу, «Свободные офицеры» без сопротивления его заняли — чуть позже были захвачены и другие стратегические объекты. В 7 утра самый высокопоставленный из офицеров генерал Мухаммад Нагиб выступил по радио и объявил о перевороте. Мало того, что военные не оказали сопротивления, так и все население активно поддержало переворот. Интересно и то, что сказал король Фарук генералу Нагибу перед тем, как отправиться в изгнание: «Вы сделали то, что я всегда мечтал сделать сам».

Против всех

После переворота Насер и его соратники поступили так, как до них поступил Ахмед Ораби: набросились с ненавистью на мамлюкскую элиту. Они провели аграрную реформу, которая ограничивала индивидуальное владение землей, и распределили излишки земли между крестьянами. Помимо аграрной реформы они также провели чистки и отменили все прежние титулы вроде «паши», которым пользовалась тюрко-черкесская элита.

Перед новым правительством Египта стояла важная задача — навсегда изгнать британцев со своей земли, а именно — передать контроль над Суэцким каналом египетским властям.

В рамках переговоров между Египтом и Британией удалось прийти к соглашению — британские войска должны покинуть Египет, но на территории канала останутся английские гражданские специалисты.

На фоне этого соглашения развернулась борьба между двумя главными политическими силами — президентом Мухаммедом Нагибом и главой Совета революционного командования (СРК) Гамалем Насером. СРК после июльского переворота стал одним из органов исполнительной власти, осуществляющим контроль над деятельностью правительства и сосредоточившего в своих руках огромную власть. На фоне критики обществом нового проекта договора Насер вышел из конфликта победителем и в 1954 году стал единоличным правителем Египта.

Более того, годом раннее Насер сумел приобрести сумасшедшую популярность из-за ряда покушений на его убийство, одно из которых принесло ему славу национального героя.

26 октября 1954 года член группы «Братья-мусульмане» Махмуд Абд аль-Латиф стрелял в Насера во время его выступления в Александрии. Нападавший промахнулся, а Насер — что удивительно — после небольшой заминки продолжил свое выступление, заявив на всю страну: «Я буду жить ради вас и умру во имя вашей свободы и чести». После этого уже никто не сомневался, что Насер именно тот, кто должен возглавить Египет.

После обретения власти над Египтом перед Насером встала проблема угрозы со стороны Израиля. Решить эту проблему можно было только путем реформирования и перевооружения армии, для чего был необходим поставщик этого вооружения. Сначала Насер обратился к США, но в Вашингтоне поставили условие, которое противоречило политике Каира — вступить в оборонительный союз под эгидой американцев, получивший название «Багдадский пакт».

Насер не хотел становиться на чью-либо сторону в холодной войне, поэтому он обратился к СССР, который согласился через Чехословакию полностью оснастить египетские войска оружием и бронетехникой без каких-либо политических условий.

Во Франции и Великобритании также настороженно относились к Насеру и его политике из-за его покровительства националистическим движениям в Северной Африке и в других регионах Ближнего Востока. Тель-Авив считал Египет особенно опасным врагом, которого тогдашний премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион прозвал «Арабской Пруссией».

Израиль провел две операции против Египта, на фоне которых Насер понял, что времени на перевооружение у него крайне мало. В рамках первой операции израильские агенты должны были убить жителей США и Британии, чтобы спровоцировать внешнеполитический кризис. Однако операция провалилась и стала известна как «Дело Давона» — по имени тогдашнего министра обороны Израиля. Вторая — это нападение на сектор Газа в 1955 году, где погибли 37 египетских солдат. К 1956 году Франция, Англия и Израиль пришли к выводу, что Насер создает слишком много проблем своей активной внешней политикой. Решительных действий трех держав не пришлось долго ждать.

Игра на собственную голову

Камнем преткновения на пути реализации задач внутренней политики для Насера стало строительство Асуанского гидроузла, который должен был стать драйвером индустриализации и ключевым фактором обеспечения аграрной реформы. Египет нуждался в деньгах, и он обратился за помощью к Всемирному банку, который согласился предоставить кредит при условии, если США и Британия дадут половину требуемой суммы. США и Британия в предоставлении средств отказали.

Тогда Насер решился на отчаянный шаг — национализацию Суэцкого канала, которая спровоцировала вторую арабо-израильскую войну и интервенцию Франции и Британии.

Во время своей речи, в рамках которой Насер должен был заявить о национализации канала, произошел курьезный случай — при помощи кодового слова Насер должен был дать сигнал своим войскам о начале операции. Этим кодовым слово было имя главного строителя канала инженера Фердинанда де Лессепса. Насер так боялся, что его сторонники не услышат это имя, что без конца его повторял, вызвав недоумение у публики.

Израиль, Британия и Франция договорились о совместных действиях против Египта, где первыми должны были атаковать израильтяне, а французы и британцы — выдвинуть ультиматум правительству Египта о необходимости прекращения военных действий около Суэцкого канала. В соответствии с планом египетские власти должны были отказаться принять ультиматум, что дало бы повод армиям европейцев вторгнуться на территорию Египта.

План был точен, как швейцарские часы, но, как это часто бывает, что-то пошло не так. Достигнув успеха на поле боя и оккупировав сектор Газа и Синайский полуостров, европейцы потерпели полное поражение на дипломатическом фронте.

Данная операция стала неожиданностью для США, внимание которых было сконцентрировано на антисоветском восстании в Венгрии. Президент Эйзенхауэр был в гневе, узнав о действиях Лондона и Парижа, и потребовал от них прекратить военную операцию.

СССР это было только на руку, так как все внимание мировой общественности переключилось на Суэцкий кризис, что позволило Советскому Союзу успешно подавить восстание в Венгрии.

Тем не менее, воспользовавшись правом вето в ООН, Франция и Британия блокировали любые резолюции относительно этого кризиса. Только после угрозы СССР вмешаться напрямую в конфликт и ультиматума США об исключении двух стран из НАТО и угрозы обрушения британского фунта Франция и Британия согласились вывести войска из Египта. Насер торжествовал — он пошел ва-банк и победил.

Из лидера Египта — в лидеры арабского мира

За Суэцким кризисом последовала экономическая блокада Египта со стороны стран Запада. Однако режиму Насера вновь помог Советский Союз, что еще сильнее укрепило экономические и политические связи двух государств. Одним из ярких примеров такого сотрудничества стало строительство уже упоминавшегося Асуанского гидроузла, одного из крупнейших сооружений своего класса в мире, главным инженером которого был русский инженер Николай Малышев.

Благодаря Суэцкому кризису популярность Насера на Ближнем Востоке резко возросла. В глазах многих он стал политиком, способным объединить весь арабский мир.

Благодаря этому после военного переворота в Сирии в 1958 году его лидеры отправились в Каир для переговоров не просто о союзе, а об объединении двух стран.

22 февраля 1958 года была образована Объединенная Арабская Республика (ОАР) со столицей в Каире и Насером во главе. Однако уже в начале 1960-х отношения между двумя составными частями ОАР накалились. Причиной этого стала кампания по национализации банков и частных предприятий, решение о которой правительство в Каире приняло без учета интересов сирийской стороны. Вскоре после этого были распущены и все сирийские политические партии.

Недовольство ролью «младшего брата» и «северного региона» привело к военному перевороту 28 сентября 1961 года в Сирии, в результате которого представитель Насера Абдель-Хаким Амир (запомните это имя) был выслан в Каир, а Дамаск вышел из состава ОАР.

Придя к выводу, что причиной «сирийского демарша» стало противодействие со стороны буржуазии проводимым реформам, Насер увидел решение проблемы в усилении давления на этот класс. Он опасался, что те же контрреволюционные силы, которые привели к фактическому распаду ОАР, могут планировать и его собственное свержение. Поэтому уже зимой 1961–1962 годов лидер Египта перешел в атаку,

конфисковав в пользу государства имущество около 600 богатейших семей Египта. Надо ли говорить, что подобная политика, мягко говоря, не способствовала нормализации отношений с Западом.

При этом, несмотря на ряд очевидно промарксистских решений, назвать Насера последователем коммунизма сложно. Он отвергал идеи о необходимости распространения атеизма, установления диктатуры пролетариата или проведения масштабной национализации аграрного сектора. И не стоит забывать, что сама концепция панарабского национализма, как, впрочем, и любого национализма, мягко говоря, противоречит учению Маркса. Впрочем, ошибкой будет сказать, что очевидная политическая эклектика — это нетипичное явление для авторитарных режимов.

Режим Насера подвергался критике как слева, так и справа. Левые обвиняли его за недостаточную решительность, заявляя, что, хотя старая буржуазия была демонтирована, она по факту была заменена новой, в лице офицерского корпуса и «обновленного» чиновничества. Правые обвиняли Насера в неэффективности разросшейся бюрократии, оттоке иностранного капитала из страны и существенном сокращении иностранного кредитования.

Однако нельзя не сказать и о позитивных достижениях. Среди них:

высокие темпы экономического роста (в среднем 6–7% в год в период с 1956 по 1966 год),

постепенное сокращение неравенства и повышение качества медицинского обслуживания (в 1965 году врачей в Египте было в 2,5 раза больше, чем в 1952).

Неизвестно, знал ли Гамаль Абдель Насер, сам пришедший к власти в результате государственного переворота, что повышение уровня жизни населения — это лучший способ обезопасить себя от новых мятежей. Однако, осознанно или нет, проводимая им политика укрепляла его власть в Египте.

Несмотря на популярность Насера среди народных масс, он столкнулся с явной враждебностью со стороны монархий Персидского залива и некоторых республиканских режимов Ближнего Востока (например, что неудивительно, сирийского), видевших в Насере угрозу для собственной власти и влияния в регионе.

В сентябре 1962 года случилось событие, которое было воспринято египетским лидером как возможность «поквитаться» за неудачу в Сирии. В Йемене группа офицеров устроила военный переворот против имама и провозгласила республику. Не оценивший такого хода свергнутый теократический лидер бежал в горы и обратился за поддержкой к Саудовской монархии. Мятежники, в свою очередь, обратились за помощью к Насеру, который, стремясь распространить свое доминирование в арабском мире, конечно же, не остался в стороне.

В итоге Египет оказался втянут в затяжную гражданскую войну, в которой роялистов поддерживали не только Саудовская Аравия, но и Великобритания, США и даже Израиль. В течение следующих пяти лет в этом прокси-конфликте приняло участие около семидесяти тысяч египетских солдат, десять тысяч из которых погибли.

Кто с солдатами пришел, тот от солдат и погибнет

К середине 1960-х годов основной угрозой для режима Насера стала его собственная армия. Военный министр и близкий друг лидера Абдель-Хаким Амир (тот самый), встав во главе вооруженных сил в 1953 году, смог добиться существенной автономии, построить «государство в государстве» и фактически выйти из-под контроля Насера.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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