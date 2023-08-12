 

Стихи Семёна Пегова войдут в школьную программу

12.08.2023, 9:33, Разное
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В министерстве просвещения состоялась презентация нового учебника русской литературы для учащихся старших классов. В издании будет сделан упор на патриотическую прозу. Помимо уже привычного для школьников творчества Фёдора Тютчева, Александра Блока и Сергея Есенина, в хрестоматии появятся стихи и проза военных корреспондентов.

По итогам прочтения более тысячи литературных произведений комиссия отобрала лучшие стихотворения блогера, основателя проекта WarGonzo Семёна Пегова.

«Семён [Пегов] является выдающимся мастером как военной журналистики, так и мастером рифмованного патриотического слова, поэтому мне бы лично хотелось, чтобы поколения россиян росли на его стихах. Они просто наполнены христианским гуманизмом, неподдельной правдой жизни и настоящей любовью к Родине», – сказала замминистра просвещения Элла Абгарян. 

На презентации учебника выступил и сам легендарный военкор – Пегов прочёл одно из лучших своих стихотворений. 

Мы сидим в окопе.Сверху шарашат «грады».Любим мать, любим Родину,Поэтому так надоПо нашей лесополке разлетятся осколкиА могли бы снова в ЕвропуДа что в ней толку?Сколько здесь в полях мы пролили кровинушки!У соседа ранение –Такова судьбинушка.Завтра подвезут на край новую пехотуИ с рассветом снова в бойНачинать на укропов охоту!
 С.В. Пегов, «За Родину», Артёмовск (2023)

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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