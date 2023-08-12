 

Хирург Евгений Ширяев дал советы для снижения риска образования тромбов

12.08.2023, 9:25, Разное
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Хирург Евгений Ширяев предостерегает от опасности тромбов и предоставляет полезные советы для их предотвращения. Тромбы – сгустки крови, закупоривающие внутренние пространства сосудов. Они могут образоваться в разных частях тела, включая ноги, руки, плечевой пояс, таз и даже мозг. Наиболее распространенный случай тромбоза – артериальный тромбоз в нижних конечностях.

Ширяев подчеркивает, что отсоединенный тромб может проникнуть с кровью в сердце или легкие, вызывая сердечный приступ или опасную легочную эмболию. Однако существует ряд факторов риска, связанных с повседневной жизнью, которые можно контролировать и изменить, чтобы снизить вероятность тромбообразования.

Пить достаточно воды. Регулярное употребление воды – около двух литров в день – помогает предотвратить тромбоз.

Активность и упражнения. Плавание, велосипедная езда, танцы, пешие прогулки и другие активности способствуют активации мышц, поддерживающих кровоток в венах ног, что снижает риск тромбоза.

Подвижность. Избегайте длительного сидения или стояния. При сидячей работе рекомендуется регулярно делать упражнения для ног или проводить короткие перерывы, чтобы размяться и двигаться.

Контроль веса. Борьба с лишним весом также помогает снизить риск тромбоза. Чем выше индекс массы тела, тем больше вероятность тромбообразования.

Ухаживание за венами. Избегайте длительного скрещивания или сгибания ног, так как это может нарушить нормальный кровоток и способствовать тромбообразованию. Также следует избегать слишком тесного белья или одежды, которые могут сужать вены и увеличивать риск тромбоза.


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