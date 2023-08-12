Терапевт Никитина назвала стресс и недосып среди факторов сердечного приступа

Важные факторы, влияющие на риск сердечного приступа, были выделены в беседе с врачем-терапевтом Светланой Никитиной. Она подчеркнула, что отказ от некоторых неблагоприятных привычек может существенно помочь во избежание этой опасной проблемы.

Подверженность инфаркту может зависеть от разных обстоятельств, начиная от имеющихся заболеваний, таких как аритмия и сердечная недостаточность, и заканчивая образом жизни. Важно понимать, что контролируемые факторы также играют значительную роль. Среди них – стресс, который может увеличивать артериальное давление. Известно, что высокое кровяное давление является ключевым фактором риска для сердечных приступов и инсультов.

Качество сна также имеет важное значение для здоровья сердца. Недостаток сна может приводить к повышенному выделению гормонов стресса, негативно воздействующих на организм и способствующих развитию вторичных заболеваний, связанных с инфарктом. Длительное время перед экраном смартфона, поздний отход ко сну, тревожные вечерние разговоры – все это может снизить качество сна. Важно создавать спокойную обстановку перед сном и избегать излишней активности гаджетов.

Суточный рацион и физическая активность также играют важную роль. Переедание жировой и калорийной пищи может привести к избыточному весу и ухудшению состояния сердца. Малоподвижный образ жизни также увеличивает риск сердечно-сосудистых катастроф. Курение и употребление алкоголя также добавляют риска возникновения нарушений, которые могут привести к инфаркту.

Врач подчеркнула, что даже небольшие количества алкоголя могут оказывать пагубное воздействие на сердце. Бокал вина или пива в день может вызвать мерцательную аритмию и повысить артериальное давление. Регулярное потребление алкоголя может привести к гипертонии и другим сердечно-сосудистым проблемам.