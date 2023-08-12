 

NTD – воздух в Джакарте признали самым грязным среди всех городов мира

12.08.2023, 8:50, Новости дня
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Столица Индонезии возглавила список самых загрязнённых городов мира по качеству воздуха. Как передаёт NTD, жители Джакарты уже давно жалуются на токсичный воздух из-за постоянного движения транспорта, промышленного дыма и угольных электростанций.

Столица Индонезии Джакарта возглавила список самых загрязнённых городов мира по качеству воздуха. Рейтинг составляет швейцарская компания IQAir. По данным исследователей, в Джакарте с населением 10 миллионов человек почти каждый день регистрируют нездоровый уровень загрязнения воздуха. 

Хотя город не каждый день занимает первое место в списке, график показывает, что с мая он неизменно входил в первую десятку.

Жители Джакарты уже давно жалуются на токсичный воздух из-за постоянного движения транспорта, промышленного дыма и угольных электростанций. 

МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ: Текущая ситуация очень тревожная. Многие мои друзья в офисе заболели и кашляют. 

МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА: Кажется, что со временем только хуже. Особенно учитывая большое количество машин, пробки и дым. Иногда смог выглядит, как туман. Иногда кажется, что облачно, но на самом деле нет. 

В 2021 году несколько жителей столицы подали и выиграли гражданские иски, которые потребовали от правительства принять меры. Суд постановил, что президент Джоко Видодо должен установить национальные стандарты качества воздуха для защиты здоровья людей. А министр здравоохранения и губернатор Джакарты должны разработать стратегию по борьбе с загрязнением воздуха. 

Тем не менее Натан Рустанди, соучредитель приложения для контроля качества воздуха NAFAS Indonesia, говорит, что уровень загрязнения продолжает расти.

НАТАН РУСТАНДИ, сооснователь NAFAS Indonesia: Влияет много факторов. Первый — автомобили. К сожалению, наши стандарты выбросов по-прежнему низкие. Второй — промышленность: дым от фабрик, дым от угольных станций. 

По официальным данным, только в этом году от грязного воздуха в Джакарте скончалось почти 8 тысяч человек. 

Дата выхода в эфир 11 августа 2023 года. 

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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