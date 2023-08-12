 

Власти Норвегии эвакуируют тысячи людей из-за наводнения

12.08.2023, 7:35, Новости дня
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Циклон «Ханс» в Норвегии привёл к сильным подтоплениям и повышению уровня рек, пишет France 24. В итоге жителей некоторых городов пришлось эвакуировать, а в других регионах власти пристально следят за ситуацией.

Этот дом не смог бы противостоять разрушительном у потоку. На юго-востоке Норвегии циклон «Ханс» спровоцировал сильные подтопления. Река Глома, самая длинная в стране, вышла из берегов. Она затопила электростанцию и создала завалы. Тысячи людей эвакуированы, как здесь, в Хокксунне, где улицы уже под водой.

ЖИТЕЛЬНИЦА ХОККСУННА: Мы не можем здесь оставаться: пол вздыбился и тут полно мелких рыб.

Чуть далее расположенный город ещё не затоплен, но вода выглядит угрожающе, поэтому власти проводят эвакуацию на всякий случай.

МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ: Я с собой взял то, что мне казалось самым важным: немного одежды и фотографии умерших родителей.

Здесь жители и мэрия наблюдают, как опасно поднимается уровень воды.

КИРСТЕН ОРЕБРАТЕН, мэр Рингерике: Я переживаю. Я смотрю, как река всё поднимается, и я переживаю за будущее. Нужно держаться вместе и прислушиваться к специалистам, чтобы справиться с этим кризисом.

Больше сотни автодорог оказались покрыты водой. Власти констатируют, что такого уровня воды на многих водоёмах ещё не бывало.

Дата выхода в эфир 11 августа 2023 года.

 

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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