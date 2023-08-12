 

Мнение: Позорный статус “неграждан”

12.08.2023, 5:38, Разное
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Откуда взялись в Латвии бабки с ВНЖ

На самом деле всё просто: в свое время гордым прибалтам… выкрутил руки Евросоюз, воспользовавшись как рычагом приемом “стран Балтии” в свое европейское содружество. Это первая половина “нулевых”, насколько я помню.

Как было дело: жить вообще без гражданства, в идиотском статусе “негражданина”, придуманном как раз в Латвии в порядке издевательства над людьми — неудобно и неприятно. А падать на колени перед латышами и делать им 10-кратное “ку” за то, что они б соизволили принять некий “экзамен” (когда по всем законам, божеским и человеческим, должны были присвоить гражданство просто “автоматом”) — жителям ЛР тоже не хотелось. С другой стороны, и самих латышей, а точнее — уже Евросоюз позорнейшая ситуация с “негражданами” к середине “нулевых” уже стала немножко напрягать. Принимать в свой состав страны с откровенно нацистскими “законами о гражданстве” ЕС не хотел. Поэтому пошли на компромисс: статус “неграждан” как бы забываем, огромному количеству “неграждан” предлагаем четкий выбор: или они все-таки идут и сдают на “гражданство Латвии” дурацкие экзамены, или отказываются от него и принимают гражданство РФ, а Латвия им тут же выдает ВНЖ — после чего все живут как жили. А в Евросоюзе нет жителей с диковинным и очень дурно попахивающим статусом.

Так и было сделано. Множество “неграждан” и “негражданок”, имея выбор, не стали “бороться” за статус “граждан” страны, которая им откровенно плевала в лицо 15 лет, и выбрали ВНЖ плюс российский паспорт. Поскольку ПОВЕРИЛИ, что уж теперь-то у них более-менее легальный, нормальный статус, а перевозбужденное на нац. почве латвийское государство оставит их наконец в покое (как они и обещали Евросоюзу). Но не тут-то было…

Источник: Размышления вольного социолога


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