Мнение: В России спорить – невежливо

У нас, как давно и не мной замечено, в стране трагически отсутствует хотя бы минимальная культура интеллектуальной беседы. То есть люди буквально не умеют разговаривать, возражая друг другу, так, чтобы спорить, не скатываясь моментально на попытки эмоционально или физически подавить собеседника. Одно-два возражения – и тебя пытаются или оскорбить, или унизить, или переорать, или наконец просто побить.

Это, конечно, объяснимо и неизбежно в нынешней, господствующей в России последние лет 200 парадигме образования. В школе умению вести содержательный диалог не учат, образцов содержательной полемики во внешнем пространстве нет: наш суд – жалкая пародия на соревновательный процесс, в науках, особенно гуманитарных, царило и царит самое кондовое чинопочитание, парламента у нас долгое время вообще не было, а едва он появился, так тут же стал «не местом для дискуссий».

Да что говорить, если у нас в стране с некоторых пор избирательное законодательство ПРЯМО ЗАПРЕЩАЕТ кандидатам на выборные должности критиковать выступления и программы друг друга! То есть – запрещает полемику и дебаты в прямом смысле этого слова. «Дебаты» по-российски – это когда каждый кандидат говорит строго о своем, заглядывая в бумажку и не обращая никакого внимания на то, что говорит «оппонент». Нельзя по-другому.

В результате хороший полемист посреди родных осин – чрезвычайно редкий зверь. Преобладают или убогие начетчики, повторяющие как заклинание «в моих чинах не должно сметь свое суждение иметь», или пророки, которые Вещают Истины. Третьего не дано.

А что же происходит, когда редкий зверь-полемист все-таки рождается? Иначе никак быть не может – в стране 140 млн. человек, среди них просто по закону больших чисел должны порой появляться люди с самыми необычайными талантами. Вроде бы неоткуда у нас взяться человеку, способному отстаивать свою и разбивать чужую логику – ан нет! Пробиваются-таки сквозь асфальт. «Может собственных невтонов российская земля рождать».

Однако интересно, какое место занимают в итоге такие люди в «интеллектуальном ландшафте» страны. Казалось бы, оно должно быть самым почетным, по принципу «в стране слепых одноглазый король». Если они умеют делать то, что не умеет практически никто – полемизировать – то им, казалось бы, и карты в руки?

Не, нифига. На самом деле вокруг по-настоящему успешных полемистов в нашей российской атмосфере быстро образуется вакуум. То есть их, конечно, любят сторонники тех точек зрения, которые они отстаивают. Но таких сторонников всегда меньшинство, в особенности потому, что истинные полемисты редко выступают на стороне мейнстрима, им ведь нужно что-нибудь этакое, необычное, то, на чем можно отточить мастерство…

Так вот все остальные авторов, которые крайне неосторожно зарекомендовали себя как мастера полемики, просто… игнорируют. Точнее – не сговариваясь, ведут себя так, как будто их вообще не существует. Общая тенденция, принимаемая молчаливым большинством – что быть мастером полемики НЕПРИЛИЧНО. Что остроумие при отстаивании собственных тезисов не то что снижает, а вообще нивелирует ценность этих тезисов. Что указывать оппоненту на ошибки в его аргументации невежливо, причем до такой степени, что хама, допустившего такое, вообще нельзя пускать в приличные дома.

В общем, по-настоящему яркие и мощные полемисты у нас на положении отверженных. Их нетрудно перечислить – они все наперечет: среди историков это Марк Солонин и Резун (Суворов), среди научных публицистов – Александр Никонов, среди просто публицистов – Юлия Латынина, среди политиков – Чубайс.

Фрики. Наглецы и зазнайки. Агенты вражеских разведок.

На самом деле – крайне редкие возвышения на нашем до чрезвычайности убогом интеллектуальном ландшафте (2015)