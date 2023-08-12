 

Как развивается новорожденный хомяк – видео

12.08.2023, 4:20, Новости дня
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На YouTube набирает популярность интересное видео, посвященное росту и развитию джунгарского хомяка. По ставам автора, от рождения грызуна до его полной самостоятельности проходит всего 25 дней.

На первый день, как видно из ролика, у малыша нет шерсти и закрыты глаза, он еще слишком маленький и абсолютно беспомощный. В течение следующей недели у хомяка открываются уши и появляется первый пушок на теле.

На 11 день зверек начинает видеть и искать корм, однако все еще остается в зависимости от материнского молока. Как отмечает автор видео, на 18 день грызун становится очень шустрым и активным. На 25 день хомяк готов жить отдельно от мамы.


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