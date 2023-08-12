Мнение: Это дискриминация русских (с)

Шокирующее, честно говоря, известие из Прибалтики: власти Латвии высылают из страны 6000 (шесть тысяч) россиян, имевших там ВНЖ – из-за… экзамена по латышскому языку.

То есть ситуация такая: жил человек в Латвии, не тужил, заметим – всё на абсолютно законных основаниях, так как имел латвийский же «Вид на жительство». И вдруг – сюрприз: правительство страны объявляет, что все люди с ВНЖ из РОССИИ (!!) должны пойти сдать экзамен по языку. И если не сдадут – ВНЖ им аннулируют и депортируют из страны. Плевать, что они когда-то давно, получая свой ВНЖ, экзамен этот сдавали, или что им когда-то говорили, что ничего сдавать не нужно… “Таперича не то что давеча”.

Об этой ситуации я узнал от двух своих френдесс из фейсбука: одна замужем за финном и давно живет в Финляндии, другая – молодая девушка из самой Латвии, журналистка. Обеим никакая высылка не грозит, но они обе в шоке. И что еще интереснее – девушка из Риги дала ссылку на свое интервью с одной из «лишенок» – русской, которую должны выслать из Латвии уже в сентябре. Женщине 69 лет, и она принципиально отказалась сдавать этот «экзамен». Интервью размещено на латышском русскоязычном ресурсе Delfi. Прочесть все интервью я не могу – оно по подписке, оплатить которую я тоже не могу по известным причинам. Но там и начало очень содержательное:

«Шесть тысяч граждан России с постоянным ВНЖ Латвии не сделали даже попытки получить статус “постоянного жителя ЕС в Латвии”, который теперь полагается им вместо прежнего статуса. В сентябре они получат письмо с предписанием покинуть Латвию. Кто-то действительно собирается уезжать в Россию, кто-то, возможно, все еще не знает о новых правилах, а кто-то пошел на принцип. Ирина (имя изменено) — из тех, кто принципиально не хочет сдавать экзамен. “Пусть приходят и насильно везут меня к границе”, — говорит она.

“Не знаю, что делать с мамой, наотрез отказывается сдавать экзамен и подавать документы. Я даже в рейс уйти не могу, ее же без меня депортируют”, — жаловался мне знакомый. Мы договорились встретиться с его мамой Ириной в кафе. Я ждала карикатурную тетку с базара, которая будет пересказывать мне все теории заговора на свете и рассказывать, как любит Путина. Пришла подтянутая женщина с очень прямой спиной и ярко-красной помадой на губах. Ей никак не дашь 69 лет.

“Первое, что я хочу сказать — это неправильный, несправедливый и дискриминационный закон. Участвовать в этом — переступать через себя. Я не хочу и не буду”, — начинает разговор она.

Ирина живет в Латвии последние 40 лет. Она преподает танцы. Чтобы получить от Министерства образования сертификат, позволяющий частную педагогическую практику, она когда-то учила и сдавала латышский, но, по ее словам, с тех пор все забыла — ученики в ее группах русскоязычные, и для работы латышский почти не нужен.

“Я не спорю с тем, что латышский в Латвии знать нужно. Но ведь дело не в языке. Если бы дело было в языке, нас могли бы обязать посещать курсы и в течение, например, пяти лет сдать экзамен. Тогда я бы подтянула язык и сдала бы экзамен. Если бы дело было в языке, его бы обязали сдавать всех живущих здесь иностранцев, и белорусов, и украинцев. Если бы закон был общий для всех, я бы подчинилась. А так это дискриминация”, — считает она. Ее задевает, что именно граждан России государство по умолчанию считает нелояльными, не спрашивая их мнения.

“Почему они считают, что могут смотреть мне в душу? У меня есть знакомые, которые живут здесь давно и считают, что Путин молодец и все правильно делает, что нужно восстановить Советский Союз. Но их лояльность никто не подвергает сомнению, им не нужно сдавать экзамен. А у меня внук в Европе, в Лондоне живет. Я хочу, чтобы ему было хорошо. Он не хочет в Россию. Я считаю, что Латвия должна быть в Европе. Но мое мнение никого не волнует. Такое чувство, что наши политики просто хотели найти крайних, козлов отпущения. И нашли нас”, — говорит она» (обрыв пленки).

В общем, всё понятно. Женщина прожила в Риге 40 лет и латышского как не знала, так и не знает – что, на мой взгляд, со всей убедительностью говорит о том, что знание латышского в Латвии не является необходимым для жизни. Точно так же, думаю, немцы, основавшие город и жившие там вплоть до 20 века в изрядном количестве, тоже отродясь не знали латышский и, возможно, даже не подозревали о его существовании.

У меня до сих пор какой-то странный взгляд на эти вещи; я до сих пор почему-то думаю, что государство вправе чего-то требовать от своего гражданина только ДЛЯ ЕГО ЖЕ ПОЛЬЗЫ. Типа «ну как же ты не знаешь правил дорожного движения, а хочешь ездить на машине?! Ты же разобьешься сам и, чего доброго, еще кого-нибудь покалечишь!» Аргумент железный – правила учить надо.

Но требовать учить язык, когда человек без него 40 лет спокойно прожил – это, воля ваша, какой-то нонсенс. Естественный вопрос – «а зачем?» Если Ирина и сама жила, и никому не мешала, и никаких претензий (скажем, по налогам) у государства к ней нет – значит, она своей жизнью доказала, что знание языка НЕОБЯЗАТЕЛЬНО. А заставлять человека что-то делать «для государства» – абсурдно. Это ведь государство для человека, а не человек для государства.

Ну и откровенно дискриминационный характер этой «переэкзаменовки», когда заставляют «пересдавать» только россиян, но не трогают больше никого другого – это безусловный беспредел. По сути, этим и латыши, и финны (которые «взяли в заложники» дачи, приобретенные сдуру россиянами, в основном питерцами, на их территории) добиваются только одного: повышают градус ожесточения и озлобления в российском обществе, подогревая российский НБС тем, что как бы подбрасывают доказательства – скоты на самом деле везде, законы ничего не значат, «маленькие нации» белые и пушистые только тогда, когда они в самом деле в меньшинстве, а стоит им почувствовать себя «в силе» – они тут же показывают свой микроскопический, но подлый и злобный оскал…

Лучше б, все же, они ничего такого не делали. Хорошее же есть правило – «закон обратной силы не имеет». Не зря его придумали.

Правда, возможно, тут тонкий расчет – на то, что никакого дополнительного озлобления эта депортация в России не вызовет, а будет скорее обратный эффект: всех этих высланных Ирин встретят злобным улюлюканьем, неприкрытой завистью и злорадством с непременным вопросом – “что, помогли тебе, Ирка, твои ляхи?!”. Хорошо, если всем скопом не присвоят “иноагента”, а то и не посадят в тюрьму как засланцев латышской разведки.