Мнение: Большая Перемена по-латышски



Русскоязычные хотят ответить на вопрос, как будет “Мама мыла раму” по-латышски

В Латвии, видимо, будут снимать новую версию знаменитого советского сериала “Большая перемена”. О том, как русские старики и старухи снова сели за парты, чтобы перед смертью выучить, наконец, трудный латышский язык. Еще одна цитата из ФБ:

“За партами в основном сидят люди старше 50 лет. Людмила – пенсионерка и прямо говорит, что ей нужны курсы латышского, чтобы продлить постоянный вид на жительство в Латвии.

“Мне тяжело, потому что мне 65 лет. А тут есть и старше! – объясняет она. – Память уже не та. Да и много стресса у нас до этого было. Тяжело работали, возраст, с памятью совсем тяжело. Вроде все и не так сложно, но иногда забудешь элементарное слово, которое я уже знала всю жизнь, и предложение уже не собрать”.

“Если бы знала, что так все обернется, то выучила бы латышский и прошла натурализацию еще в двухтысячных годах!” – в сердцах говорит Тамара, еще одна посетительница курсов. Ее сын и внуки – граждане Латвии. А вот она, бывшая негражданка, как и Людмила, в свое время оформила паспорт РФ.

“Неприятно и обидно, понимаете! – возмущается женщина. – Я здесь, в Латвии, очень давно живу, уже 60 лет! Я отработала всю жизнь здесь, 48 лет у меня трудового стажа. И мне обидно, если что-то пойдет не так!”

Вот так. 60 лет прожила бабка в Латвии, не зная священного государственного языка. Жуткое святотатство! Так бы и умерла, скрылась бы в могиле от этого необходимого сакрального знания. Но нет – латышское правительство изловчилось и поймало-таки Тамару, заставило учить то, что она В ГРОБУ ВИДАЛА.

Нет, фильм надо непременно снять, на той самой Рижской киностудии, тем более, что Чулпан Хаматова уже там. Сыграет главную роль – учительницу латышского.

UPD. Есть, впрочем, вполне простая меркантильная версия. Бабок латыши высылают с глаз долой, чтобы

а) наложить лапу на их квартирки в старом фонде города Риги

б) не платить им пенсии по высоким ЕС-стандартам.

Просто повод хороший им Путин дал.