Мнение: Парад ущемленных

Почитал комментарии к двум постам о про латвийские “экзамены” для русскоязычных – как обычно, только руками развести. Как и всегда в таких случаях – какой-то парад копеечных “национальных самолюбий”, перечисления каких-то “обид” 50- или 100-летней давности, мелкая злоба, пакостничество, и главным рефреном – повторяемое на все лады “Сильный всегда прав”.

Все-таки всё советское и постсоветское пространство – это ареал обитания совков, без всякой связи с национальностью. Классический совок – это человек всегда ущемленный и обиженный “по жизни”, ему все должны, а он при этом всех боится и никого не любит.

Вот и в этом – лабораторно чистом случае со старухами из Риги. У меня эти два поста в трех соцсетях – в ЖЖ, в Телеграме и в Фейсбуке. Одинаковые. Поскольку “национальный вопрос” – везде их активно комментируют. Но – НИ В ОДНОЙ сети, ни один комментатор не допустил простую, элементарную человеческую реакцию – жалость.

Что мы имеем по факту? Ситуация ведь крайне простая: государство издевается над беззащитными бабками (в основном). Старух, которые прожили в Латвии полжизни или ВСЮ жизнь, грозят в одночасье просто выкинуть – из их домов, из их окружения, от родных и близких – в другую страну, в которой у них НИЧЕГО НЕТ. А им по 70 лет.

И как реагируют совки – из Латвии, из РФ, с Украины, из благополучной Европы, из США? Они или глумятся, или назидательно повторяют “так вам и надо”, или начинают подробно “обосновывать”, почему издевательство над стариками – это прогрессивно и правильно.

Причем, как я и предсказывал, из РФ идет тоже злорадство или просто злоба – чувство солидарности или жалости у родных осин даже не ночует.

Что ж совок так всех изломал? Почему никто не сказал, что стариков надо просто оставить в покое и не мучить? А это пресмыкательство перед “сильным”, причем под Силой в данном случае понимаются охеревшие от страха латыши – такая мерзость…

Грустно, девушки.