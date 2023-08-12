Мнение: Письмо: “Диагноз “безразличен” – это уже терминальная стадия”

В разборе этого письма предлагаю вам отдельно описать степень заморозки и тип заморозки, с аргументами.

Отдельно степень и тип, пожалуйста, потому что пока почти все это смешивают. А для нас очень важно делить.

gdemoyasobaka

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Пишу письмо для разбора, если оно покажется вам интересным.

Читаю ваш блог время от времени года с 20015. Были моменты, когда хотел написать, но потом решал, что и сам могу объективно оценивать ситуацию, ведь у меня то “короны точно нет”.

Мне около 40, жена, дети.

О себе могу сказать, что по характеру я всегда был нерешителен в общении с людьми вообще и в личных отношениях в частности. Все случаи знакомства происходили только когда девушки проявляли уже заметный ко мне интерес, при этом отношений было в общем не мало.

(Здесь уже видно и состояние самооценки автора и состояние его рефлексии. Опишите)

Я достаточно симпатичный, не позорно одеваюсь. В знакомых компаниях со мной любят общаться, поскольку говорю мало, а слушаю с удовольствием. Близкие знакомые считают меня человеком с заниженной самооценкой, в частности в профессиональной сфере, но я без ложной скромности считаю, что моя суперспособность как раз в реальной оценке вещей в жизни и моих личных и профессиональных достижений. Работаю на руководящей позиции, получаю средний доход менеджера среднего звена в крупном городе.

(Автор считает, что нормальная самооценка – это суперспособность. Как это связано с плохой самооценкой, понимаете?)

Теперь о проблеме: познакомился я с женой 20 лет назад в период тяжелого выхода из других отношений, которые покинул по своей инициативе. Нас познакомили заочно, это был “не мой типаж” внешне и по характеру, но как сейчас я понимаю девушка была из серии “Вижу цель, не вижу препятствий”, так что сначала было первое свидание, потом совместный отдых на котором она уже достала щипцы и силой вытащила из меня признание в любви.

(И вот мы видим, к чему приводит колпачок-на-короне, то есть когда вы не видите свою корону и считаете, что у вас заниженная самооценка. Из-за этого, друзья, вы не можете оценить не только свою значимость для партнера, вы не можете отрефлексировать его значимость. Оказывается вдруг, что автор – в полнейшей зависимости от очередной “ненужной” девушки, она “вцепилась” и делает с ним что хочет. Кто может подробно описать, как так вышло? И как убитая рефлексия копает автору яму?)

В какой-то момент я уже собрался порвать отношения, но была такая истерика, что я побоялся за то, что она с собой что-то делает и решил подождать. Судя по моим воспоминаниям, это была последняя моя попытка принять сильное решение в нашей совместной жизни. Потом достали штурвал: покупка квартиры, дети, размен дальнейших квартир — все это шло с ее инициативы, а я же шел в фарватере предложений. Мы всегда зарабатывали примерно одинаково, но в какой-то момент супруга стремительно вырвалась вперед.

(Вырвалась вперед, несмотря на уход за детьми, на то, что в одно лицо занималась обменами квартир. То есть жена у автора – деловая, активная женщина, а он – наоборот. И чтобы этот факт скрыть, он описывает ее как Штурмана или даже как Лошадь-в-короне. К чему всегда приводит недооценка значимости партнера, опишите)

В этот момент по договоренности я начал брать на себя все больше домашних обязанностей, и в какой-то момент уже осознал, что роли мужа и жены у нас кардинально поменялись. Пару лет назад я потерял свою работу и ушел на фриланс со значительным падением дохода.

Попал в околодепрессивное состояние: откликов на работу у меня почти не было, при этом все фантазии по поводу своего дела не мог даже начать планировать, поскольку не хватало сил (сама мысль о начале делать что-то приводила к буквально физической боли). В интернетах прочитал, что у меня и тестостерон надо повышать, и к психологу сходить и пр. но сил хоть что-то сделать в себе сил так и не нашел.

(“Тестостерон повышать” часто пишут в интернете про мужчин, имея в виду “повышать самооценку”, то есть растить корону. К психологам тоже чаще всего ходят за этим же, чтобы их утешили и похвалили, помогли “сделать самооценку высокой”)

В это время оплата тяжелой ипотеки, путешествия, и крупные покупки тянула жена. Знакомые над этим прикалывались, а я старался хоть как-то отстаивать свои последние границы. В итоге отстаивал я их, очевидно, как-то не так: например, в ответ на несправедливую критику по приготовлению еды (а готовлю я объективно неплохо), я перестал готовить именно ей, взяв на себя кормление детей, ну и как результат получалось, что вместо отстаивания права на ценность своего труда я начинал просто меньше и меньше вкладываться в совместный быт.

(Часто вот это слово употребляют такие мужчины “тянула жена”. С одной стороны все тот же образ лошади, с другой стороны намек, что она это тянула из кого-то, может быть даже из него. А в реальности жена все на себя брала, все за него делала. “Все делала” – активный глагол. “Брала на себя” – глагол, который позволяет увидеть, кому принадлежала власть. Автор прячет это под “тянула”, поэтому потом “отстаивает границы” скалками, недооценивает ее значимость, ее вложения, поэтому переоценивает значимость своих вложений)

В итоге нашел работу, мы обсудили, что такой уровень моего дохода ее устроит. Но спустя месяц очередной скандал и упреки в том, что я мало зарабатываю подтолкнули меня к тому, что я решил думать больше о том, что хочу я, а не то, что хочет она. Как результат, в загородный дом, который был арендован ей на лето, я почти не ездил, занимался своими делами в городе. Да, на тот момент мне казалось это защитой границ и неплохой идеей, но риски я оценил неверно. Выяснилось, что это стало триггером на резкий поворот.

Поняв, что мы уже месяц не разговариваем, я решил выступить с предложением перегрузить отношения как будто все только началось. На это я подготовил план из 10 пунктов: выделять по 10 минут в день на обсуждение дня, вкладываться в быт без учета вложений партнера, предлагать помощь и помогать по любому поводу, благодарить даже по мелочам, вернуть ежедневные тактильные объятия (речь не про секс), инициатива по совместному времяпрепровождению и главное – четкий план по улучшению дохода с моей стороны. Ответ был для меня неожиданным – мне сказали, что нет больше сил на перезагрузки, что меня не то, что презирают, а я просто безразличен и предложили разъезжаться в ближайшем обозримом будущем (звук падающей короны).

(Может быть помогло бы, если бы он сказал, что ему дорога семья, что он все обдумал и переоценил, что он хочет поменяться. Вместо этого он опять стал читать ей лекцию по психологии отношений, составил план менеджера среднего звена для подчиненной, чтобы жена работала над собой под его руководством, по его списку из пунктов. Не удивительно, что она ответила ему предложением расстаться)

Иными словами – то, что я все последнее время считал за субъективную значимость оказалось просто соседской вежливостью (какая ирония – у человека с заниженной самооценкой она оказалась охренеть как завышена).

(Ему кажется, что он прозрел. К сожалению, он и раньше считал, что его значимость для нее не такая высокая, какой должна быть. Он переоценивал не свою субъективную значимость, а свои вложения! Он не сливался в отношениях, как ему кажется теперь, а косячил, причем постоянно. Помните наш квадрат красного поля из недавних постов? Косяки возникают от переоценки своих вложений, от недооценки значимости партнера и его вложений)

Я не упрашивал, не спорил, просто спокойно постарался объяснить, что это слишком радикальная мера, но ответ был – нет и это решение ей далось с облегчением, как мне показалось. В какой-то момент я уже прямо попросил ее обдумать этот вариант на условиях трехмесячного тест-драйва без обязательств по участию с ее стороны хотя бы ради детей. Спустя один день получил предварительное согласие на тест-драйв.

(Здесь криво-косо, но он все-таки выпросил шанс, то есть не ей предложил работать над собой, а сам пообещал что-то поменять в себе. Она согласилась. Понятно в чем разница? Если косяки и недовложения с вашей стороны, если инициатива расставания – партнера, вы не можете предлагать ему поработать, но вы можете попросить его подождать и обещать ему исправить что-то в своем поведении)

Поскольку считал себя тем самым реалистом и стараюсь объективно смотреть на свою ситуацию, то: думаю, что, судя по всему, данный план вряд ли сработает, поскольку диагноз “безразличен” — это уже терминальная стадия.

(Нет, это не диагноз и не стадия, все это меняется. Однако, автор не сможет ничего поменять скорее всего, потому что ему опять мерещится, что у него сливы, а не косяки и ему хочется “отстаивать границы”)

Даже если я смогу показать результаты, то переход от добрососедских отношений к семейным вряд ли возможен и это просто небольшое продление жизни в теле состояния “овощ”. Но больше всего я боюсь, что весь этот мой план станет не планом по улучшению отношений (а за одно выстраиванию собственных опор), а планом по собственному сливу под плинтус.

(Слив тоже не исключен, если автор вместо конкретных полезных вложений, будет говорить о своем одиночестве, жаловаться на жестокость ее и требовать возместить долг. Усугубление тупика он получит, если будет упрекать ее в том, что она его женила на себе, превратила в овощ, а теперь хочет выбросить. В этом случае будут сливы + косяки и стадия действительно станет терминальной, причем не только в поле их отношений, но и в его личном поле. Какую стадию в отношения можно назвать терминальной?)

Кажется, что она в этот план вкладываться сильно не будет, и все мои потуги будут ее еще больше раздражать. Я же получу уход в жесткий минус, что еще больше убедит ее о разрыве со мной. Разъезд на время я не рассматриваю, поскольку в такой ситуации, как мне кажется, это будет не снижение напряженности, а старт окончательного разрыва при озвученном статусе “безразличен”. Пугает и разбитый “светлый мир будущего”, но больше то, что я никогда не буду общаться со своими детьми как в нормальной семье и они попадут во весь этот ад разведенных родителей.

PS Она хороший человек, немного истеричный, немного жесткий, во многом импульсивный, но в целом объективный.

Буду рад услышать комментарии по моей истории.

Спасибо за внимание.