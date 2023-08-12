 

Как укладывать тонкие волосы? Не вредим и получаем отличный образ

12.08.2023, 0:23, Разное
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Обладательницы тонких волос стремятся придать шевелюре больше объема. Для этого они используют разные виды укладки. Однако важно не только выбрать удачную прическу, но и правильно сушить тонкие пряди. Такая шевелюра нуждается в бережном обращении, так как легко повреждается. Мы поделимся секретами сушки и укладки тонких волос, которые помогут вам получить максимальный объем.

Не используйте естественную сушку

После мытья намокшие пряди становятся тяжелыми. Они утрачивают прикорневой объем. Чтобы придать волосам больше пышности, необходимо использовать фен. Если вы позволите прядям высыхать естественным путем, то они повиснут подобно сосулькам.

Перед применением фена обязательно используйте термозащитные средства.

Используйте средства для объема

Используйте специальные спреи и лосьоны для придания шевелюре объема. Распределяйте их равномерно от кончиков до корней. Отдавайте предпочтение продуктам с легкой консистенцией и не переусердствуйте с их количеством.

Расчесывайте только середину и кончики

Высушивайте волосы феном не полностью, а примерно на 80 – 90 %. После этого расчешите середину и кончики прядей. Не притрагивайтесь расческой к корням, это придаст волосам больше пышности.

Правильно пользуйтесь феном

Настраивайте фен на самую высокую температуру и среднюю скорость. Во время сушки приподнимайте круглой щеткой прикорневые зоны волос. Держите фен поверх инструмента для расчесывания.

Сушка вниз головой

Попробуйте сушить волосы в положении вниз головой. Это старый проверенный метод, который помогает получить густую прическу.

Соберите волосы вверх

Если вам нравятся прически с собранными волосам, например, пучок или хвост, то сначала завейте пряди и прочешите их пальцами. Ваша шевелюра не будет выглядеть “прилизанной”.

Также вы можете сделать начесы и закрепить их “невидимками”. Не забудьте прикрыть заколки гладкими волосами.

Пляжные волны

Пляжные волны – простая укладка, которая придает объем тонким прядям. Дайте волосам полностью высохнуть после мытья, а затем нанесите на них солевой или текстурирующий спрей.

Создайте легкие волны на верхних прядях с помощью плойки. Встряхните волосы руками, чтобы придать укладке легкую небрежность.


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