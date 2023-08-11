Мнение: Статусная недостаточность, русский Таиланд и штрафы за рекламу без маркировки

1. В «Школе Капитализма» я рассказываю про малоизвестный научный факт — начальство реже болеет и дольше живёт. Дело не в том, что начальство меньше курит, реже страдает от лишнего веса и, вообще, ведёт в среднем более здоровый образ жизни. Даже если устранить все эти факторы, разрыв останется огромным: у рядовых клерков вдвое больше шансов умереть от сердечной недостаточности, нежели у тех, кто занимает высокое положение в иерархии.



Цитирую из начала поста (ссылка):



Мы привыкли ругать статусное потребление, и есть за что. Если вы пропустили, на днях был большой скандал с чиновницей из маленького Пыть-Яха, которая сняла классическое инстраграм-видео прямо со своего рабочего места. В коротком ролике девушка, начальник небольшого отдела, демонстрирует публике классические признаки «народной» статусности: спортивная фигура, ухоженная внешность, глубокая пластика на лице, вызывающая одежда а-ля летний ресторан, чёрное кожаное кресло и барби-розовые стены кабинета.



Попадание в аудиторию получилось стопроцентным: блогеры и комментаторы пришли в столь яркое исступление эмоций, которое показалось бы стороннему наблюдателю странным. Нам оно странным не кажется. Огромная доля населения России зиждет всю свою жизнь на статусном потреблении, на стремлении постоянно демонстрировать окружающим всякие престижные штуки типа фотографий из заграничного отпуска, новых айфонов, дорогих автомобилей и тому подобного. И тут эта стая потребителей видит, как чиновница — существо в современной мифологии заведомо порочное, не имеющее морального права участвовать в статусной гонке — демонстрирует явно более высокий, чем у них, статус. Это плевок в душу, оскорбление самого святого, что у них есть…

2. Российские туристы оккупировали пляжи Таиланда. Поляки недовольны (ссылка):



Польские туристы жалуются на большое количество россиян, отдыхающих в Таиланде.

«Езжайте на Пхукет, и вы почувствуете себя как в Москве», «Это напоминает маленькую Россию», — приводит Wirtualna Polska слова поляков.

Одна из туристок обратила внимание, что в меню ресторанов, в названиях магазинов и даже на этикетках продуктов используется кириллица. Кроме того, тайцы часто говорят «привет», принимая поляков за россиян.

Отмечается, что, по данным Bloomberg, число россиян, посетивших Таиланд, в этом году выросло более чем на 1000% в сравнении с прошлым годом.

У наших военных тем временем аналогичные впечатления от Украины. Такое чувство, что поляки буквально заполонили украинские войска.

3. Ещё одна важная перемена произойдёт осенью. Роскомнадзор берёт под контроль рынок интернет-рекламы (ссылка):

С 1 сентября бизнес начнут штрафовать за рекламу в интернете без маркировки. Так, если информация о рекламе в интернете не будет предоставлена в Роскомнадзор, граждане заплатят за это штраф в размере 10-30 тысяч рублей. Должностные лица и малый бизнес оштрафуют на 30-100 тысяч, средний и крупный бизнес – на 200-500 тысяч. Такое же наказание полагается и за предоставление неполной, недостоверной или неактуальной информации.

Если реклама будет распространяться в интернете без маркировки, то граждане заплатят 30-100 тысяч; должностные лица и малый бизнес – 100-200 тысяч; средний и крупный – 200-500 тысяч.

Чтобы избежать штрафов, необходимо тщательнее изучить новые правила. Совет про тщательность касается всех, даже тех, кто уже год использует маркировку “реклама”, – вполне возможно, что были упущены нюансы, а за ошибки придется платить рублем.

Для начала важно разобраться, что вообще нужно и не нужно маркировать в интернете. Понятие “реклама” предполагает, что это информация, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к продукту.

Выходит, рекламой в интернете является почти вся информация, в которой рассказывается о товаре или услуге? Не совсем!

В ФЗ “О рекламе” указаны исключения. Во-первых, не нужно использовать маркировку для информации на собственном сайте или своей странице в соцсетях. Но есть нюанс: про все продукты нужно рассказывать одинаково, а если какой-то из них будет особенно выделен (например, вынесен отдельным баннером), это будет считаться рекламой.

Во-вторых, не нужна маркировка для продуктов, которые упоминаются в произведениях искусства.

В-третьих, не будут являться рекламой справочно-информационные и аналитические материалы. Например, блогерские обзоры. Но важно, чтобы про все продукты блогеры рассказывали одинаково. И пока не совсем понятна эта грань в обзорах: как донести информацию о хорошем продукте, но без акцента на положительных качествах? Вероятно, этот момент будет дорабатываться.

В интернете есть и другие спорные форматы, с которыми бизнесу лучше разобраться до 1 сентября.

Первая неоднозначная форма донесения информации – анонсы событий. Является ли это рекламой?

Ответ зависит от места размещения информации. Если анонс появится на сайте или на странице в соцсетях, принадлежащих организатору или участнику мероприятия, то рекламой это не будет. Однако в этом случае лучше конкретно указать, что анонс делается в информационных целях.

А если платный анонс появится на сторонних площадках, то в этом случае потребуется маркировка “реклама”.

Лично я нахожу закон неприятным, но справедливым: налоги надо платить. Другой вопрос, что на рынке рекламы у нас, опять-таки, сплошные монополии. На мой взгляд, прежде чем кошмарить бюрократией мелких игроков, следовало разобраться с крупными.