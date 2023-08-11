Синдром песочных часов: привычка втягивать живот вызывает боли в пояснице, проблемы с дыханием и другие риски для здоровья

Мышцы живота считаются самыми активными в нашем теле. Они играют ключевую роль практически во всех движениях, поддерживая баланс, стабильность, защищая позвоночник и обеспечивая нахождение внутренних органов на своих местах. Но перенапряжение или ряд медицинских расстройств могут привести к дисбалансу мышц.

Синдром песочных часов

Может появиться при ухудшении структуры брюшной стенки, о чем будет свидетельствовать образовавшаяся в середине живота заметная складка. К тому же если не прибегнуть к лечению, то такой сдвиг повлияет как на внутренние органы, так и другие области организма.

Существует исследование, касающееся абдоминального бинтования всего живота и его отдельных частей при мышечных травмах и операциях. Оказывается, оно не только снижается на 34% количество вдыхаемого воздуха, но и уменьшает общую емкость легких на 27-40%. В рамках синдрома песочных часов подобные вещи не изучались, но можно предположить аналогичное воздействие на организм.

Синдром возникает из-за привычки втягивать живот. При этом его нижние мышцы не получают достаточной нагрузки, а верхние постоянно напрягаются, находясь в гипертонусе. В краткосрочной перспективе это затрудняет выполнение упражнений и ведет к быстрой утомляемости, так как в кровь попадает меньше кислорода.

Причины синдрома

Их несколько. Но каждая приводит к дисбалансу в работе мышц живота.

Врожденные нарушения

Синдром песочных часов вызывает некоторые врожденные болезни (омфалоцеле или гастрошизис). Из-за них неправильно растут мышцы живота, что приводит к существенному дисбалансу.

Плохая осанка

Естественная форма позвоночника — это S-образная кривая. При плохой осанке он от нее отклоняется, оказывая негативное влияние на функциональность и напряжение мышц кора. Отсюда и возникает дисбаланс. Мышцы живота могут напрягаться бессознательно или намеренно для уменьшения предотвращения боли. Последняя может появляться как в пояснице, так и брюшной полости (желчный пузырь, печень, желудок).

Проблемы с внешним видом

Многим людям может не нравится внешний вид их живота. Поэтому они пытаются его изменить разными способами, в том числе втягиваниями или, как их часто называют в соцсетях, вакуумом. На самом деле выполнение таких упражнений может привести к синдрому песочных часов.

Во время втягивания живота прямые мышц, которые также называют «шестью кубикам», сокращаются. Только вот их верхняя часть более активна, а нижняя – нет. Отсюда тенденция к сохранению в этом месте большего количества жира. Тем самым пупок через какое-то время вытягивается вверх и на животе появляется складка.

Плюс при выполнении вакуума уменьшается пространство брюшной полости, предназначенное для оптимального функционирования внутренних органов, что нарушает их работу. Для лучшего понимания можно привести пример с тюбиком зубной пасты. Втягивания живота — это примерно как сжать его посередине, а низ и верх оставить под давлением. Так и в организме во время вакуума внизу сжимаются органы брюшной полости, а наверху – диафрагма с одновременным угнетением дыхания.

Обратимость синдрома

Синдром песочных часов вполне обратим. Существуют упражнения, укрепляющие мышцы кора и устраняющие мышечный дисбаланс. Самые яркие примеры — это планки и мостики. Пилатес и йога также помогут в расслаблении мышц.

Синдром развивается после нескольких недель регулярного втягивания живота. Разовый и редкий вакуум вряд ли приведет к каким-то осложнениям со здоровьем. А если после втягивания в животе возник необъяснимый или постоянный дискомфорт, следует сразу обратиться к врачу для обнаружения и устранения причины боли, а также предотвращения мышечного дисбаланса.