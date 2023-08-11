 

Золотой френч – яркий микротренд осени 2023: самые модные дизайны сезона

11.08.2023, 23:10, Разное
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Золото никогда не выйдет из моды, и вторая половина августа – начало сентября – идеальное время, чтобы побаловать себя роскошью.паутинко и красотой. Дизайнеры предлагают разнообразить маникюр золотыми оттенками, которые будут уместны и в офисе, и на вечеринке на летней веранде.

Френч

Но не классический белый, а золотой. К монохромной классике мы обязательно вернемся зимой, а сейчас нужно максимально насладиться теплом. И золото очень в этом помогает. Замените белую кромку ногтя золотой и почувствуйте себя королевой бала.

Золотой френч подходит любой форме ногтей. Можете поиграть с насыщенностью. Скажем, в начале недели нанесите золото в один слой, а в пятницу, на выходные, сделайте маникюр более драматичным, заметным, нанеся два-три слоя металла и добавив максимум золотых украшений на руки.

Двойная сплошная

Дизайн рассчитан на ногти средней длины. Прелесть маникюра в одинаковой толщине золотых полосок. Толстых линий лучше избегать, чтобы маникюр не получился грубым и вульгарным, не забывайте, что золото – тяжелый металл и его избыток сразу бросается в глаза.

Эклектика

Творческим натурам такое решение придется по вкусу. Разделите ноготь визуально на две части. Одну покройте нюдом, второй – цветом. Границей станет золотая полоска, которую обязательно нужно нанести в два-три слоя для четкости. Маникюр фантазийный, его важно обрамить и дополнить необычными украшениями. Важно: без камней и ювелирных вставок. Иначе весь шарм потеряется. Внимание должны привлекать ногти, а не кольца.

Объемная аппликация

Френч можно разнообразить стразами и кристаллами, но без фанатизма и обязательно комплиментарных желтому золоту цветов. Так вы создадите единую композицию, дополнительный дизайн не будет раздражать и цеплять взгляд. Если наносите кристаллы, обязательно сверху нанесите слой финиша, чтобы, защитить одежду от зацепок.

Романтика

Загорели? Роскошно! Придет время идти в салон, захватите эту фотографию и покажите мастеру.

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Персиковые или теплые розоватые оттенки идеально подчеркнут загар, смягчат впечатление, добавят шарма и романтики, а золотая полоска мгновенно придаст шика и утонченности. Идельный вариант для делового образа и выхода в свет.

Королева драмы

Любительницы дерзких решений оценят такой дизайн по достоинству. Матовое и глянцевое покрытие разделяется тонкой золотой линией. Для исполнения задумки требуется твердая рука. Чтобы маникюр смотрелся опрятно, золотая линия должна быть ровной. Идеальный вариант для отпускаотпуска и посиделок в фешенебельном ресторане с бокалом любимого коктейля.

Золотое напыление

Август – не время расставаться с яркими цветами. Конечно, салатовый или неоновый уже можно отложить в сторонку и заменить их на более теплые, мягкие цвета: темно-зеленый, винный, тыквенный. Придать оттенкам шарма поможет золотая втирка или напыление, благодаря которому ногти будут выглядеть легко и стильно. Никакого визуального утяжеления, по крайней мере пока. Если очень хочется, можно добавить поверх несколько тончайших золотых полосок, так, чтобы они выглядели невесомой паутинкой.


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