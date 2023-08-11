 

Рупор кремлевской пропаганды: Как США заказали свержение премьер-министра Пакистана

11.08.2023, 22:43, Разное
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Как США заказали свержение премьер-министра Пакистана

Со скандальной статьей на днях вышло издание (https://theintercept.com

До появления документа встреча между пакистанскими чиновниками и Госдепом была предметом споров и спекуляций в Пакистане полтора года.

Статья появилась во время обострения политической борьбы – 5 августа Хан был приговорен к трем годам тюрьмы по обвинению в коррупции и взят под стражу во второй раз. Приговор запрещает Хану самому популярному политику Пакистана, участвовать в выборах в конце года.

Итог вмешательства катастрофичен – нарушен политический баланс, второй год бедная страна с 230 миллионами жителей находится в хаосе, она столкнулась сразу и с экономическим и политическим кризисом. Протесты охватили Пакистан и парализовали институты власти, ошеломляющими темпами растет инфляция, началось бегство капитала из страны.

В дополнение к ухудшению положения граждан, по указанию пакистанских военных был введен режим цензуры – новостным агентствам запрещено упоминать имя Хана и всего с ним связанного. Тысячи представителей гражданского общества были задержаны силовиками, несколько убиты, также убивали и похищали журналистов.

Зато Пакистан отказался от российского газового проекта и начал поставлять оружие куда следует.

@banksta – цинк

Все во имя демократии. Перевороты, цензура, убийства. Демократия не может ошибаться.

Источник: Colonel Cassad


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