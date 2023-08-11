 

Боярская и Матвеев уединились на природе

11.08.2023, 22:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Максим Матвеев и Елизавета Боярская, как и многие россияне, в этом году предпочли отдых на Алтае. Пара уединилась на природе, поделившись с поклонниками несколькими снимками из отпуска.

Артисты позируют на фоне живописных природных ландшафтов. При этом, судя по всему, пара предпочла роскошному отдыху жизнь в палатках. Детей на снимках не видно – возможно, пара решила устроить себе отпуск только вдвоем.

Максим Матвеев и Елизавета Боярская – одна из самых закрытых пар российского шоу-бизнеса. Супруги предпочитают не рассказывать подробности личной жизни и не афишируют семейную жизнь. Они воспитывают двоих детей – 11-летнего Андрея и 5-летнего Мишу.

В одном из интервью Максим Матвеев признался, что готовился к родам. Он прошел курсы по осознанным родам вместе с Елизаветой Боярской, и это тот опыт, который должен пережит каждый мужчина.

Помимо этого, по словам актера, они с женой не придают большого значения романтике. Артист часто дарит супруге цветы, но для него это само собой разумеющееся.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08 / Риттер – кончились ресурсы, люди и техника — украинское контрнаступление вот-вот захлебнётся

11.08 / Наконец-то! Джоли и Питт помирились спустя семь лет

11.08 / Валю Карнавал обвинили в воровстве

11.08 / МинЖКХ: Модернизация инженерных объектов ЖКХ коснется 129 тыс. жителей Воскресенского городского округа

11.08 / “Грудь Славы тут уже на втором месте”: адвокат высказалась по поводу скандала с Хайдаровым

11.08 / Le Figaro – намерен защищать свои интересы — Париж поддержал военное вмешательство ЭКОВАС в Нигер

11.08 / “Морально сложно”: изувеченная в ДТП Лада Дэнс вышла на связь

11.08 / “Вся страна предала”: Вайкуле назвала россиян рабами

11.08 / Вместо мамы: Брутян взяла шефство над детьми Муцениеце

11.08 / Деловая программа Московского урбанфорума пройдет в “Зарядье” 24 и 25 августа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика