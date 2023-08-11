“Важно чувствовать, что ты не одинок”: Татьяна Чердынцева об отношениях с мужем, своих свежих проектах и многом другом

Сегодня в репертуаре Татьяны Чердынцевой уже более ста ролей. Сниматься она начала в двадцать лет, когда еще жила в Беларуси, в Минске. Сначала это были эпизоды, затем пошли в основном главные или важные роли – сквозные персонажи. Популярность пришла к артистке после роли Ольги в “Ученице Мессинга”, мистической мелодраме. В 2021-м актрису за участие в этом сериале номинировали на премию “Золотой орел”.

“Ученица Мессинга”

Интересно, что у главной героини “Ученицы Мессинга” есть реальный прототип. Ольге Петровне Мигуновой, которая училась у Вольфа Мессинга, фильм очень понравился. Она лично участвовала в выборе артистки, отсматривала пробы. Татьяна Чердынцева понравилась ей благодаря энергетике. А отсутствие внешнего сходства Мигунову не смутило, тем более что создатели сериала такой задачи не ставили, и она знала об этом.

Но сначала Чердынцева была утверждена только на роль Ольги в молодости. А вот на Ольгу взрослую стали искать другую исполнительницу. Владимир Нахабцев, режиссер картины, оценив хрупкость и молодость Татьяны, сказал, что на пятидесятилетнюю она не потянет. Но артистке все же удалось уговорить его, чтобы ее наравне со взрослыми претендентками тоже попробовали. В результате оставили именно ее, что она считает большой победой.

Татьяна вспомнила один эпизод на “Ленфильме”, в котором происходит сцена в юрте. Создатели сериала вызвали на съемки настоящего шамана из Якутии. И он проводил обряды в сопровождении бубна. От этих звуков и от заклинаний у всей команды мурашки ползали по коже. Атмосфера была загадочной, таинственной, и было немного страшновато, но при этом безумно интересно.

“Хрустальная ловушка”

В этом фильме, снятом в 2020 году, Татьяна Чердынцева сыграла роль Инки, лучшей подруги главной героини Ольги. При этом первая еще и доводится второй молодой мачехой. Сериал рассказывает об исчезновении на горнолыжном курорте испанского писателя Карлоса.

Ища подсказки в дневнике испанца по поводу того, что могло случиться, Ольга становится пленницей чужих тайн. Оказывается, что Собиратель на самом деле существует. Он ведет охоту н горнолыжников. Но окружающие отказываются верить Ольге.

По сюжету героине Черданцевой нужно было кататься на лыжах, но она этого совсем не умела, а ее попытки редко были удачными. И тут, по словам артистки, снова проявилась мистика кино. Когда снимали ее лицо в кадре, она могла проехать несколько метров, но как только звучала команда “Снято!”, она уже была не в состоянии управлять лыжами.

“Замаячный”, или “Ничья земля”

Здесь у актрисы главная роль, следователя Екатерины. Этот детективный триллер, который стартовал в августе 2023 года на онлайн-платформе KION, возвращает зрителя в советское прошлое. У героини психологическая травма, несовместимая с работой следователя. Но ею двигают личные мотивы: она стремится поймать маньяка, одиннадцать лет назад причинившего боль ей самой и ее семье.

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Екатерина Мазурова выучилась на юриста и, казалось бы, давно позабыла о той страшной истории. Но вдруг убийства возобновились. В паре с Сергеем Поляковым, оперативником, в роли которого выступил Алексей Бардуков, они ищут душегуба, разрушившего жизнь каждого из них. Его жертвой стала родная сестра Екатерины, а также невеста Сергея.

По словам актрисы, ей было весьма некомфортно сниматься в СИЗО. Это была настоящая тюрьма, страшная, холодная, с решетками, а вовсе не павильон. А наиболее сложными, тяжелыми для Татьяны как для актрисы были сцены допросов, потому что приходилось давить на человека, которого (по сюжету) знала с самого детства и к которому, возможно, испытывала симпатию или жалость. Но теперь это уже совсем другой индивидуум, трансформировавшийся в абсолютное зло. Такие моменты Чердынцева назвала жутковатыми.

Мечтает о ролях Жанны д’Арк, леди Макбет, княгини Ольги

На вопрос о творческих планах Чердынцева ответила, что загадывать она не любит. Хочет, чтобы с ней случилось то, чего, она заслуживает, и предпочитает жить днем сегодняшним.

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А когда ее спросили, что ей нужно, чтобы быть счастливой, она сказала, что иногда самую малость. Счастливой ее может сделать даже кусочек торта или встреча с человеком, с которым они давно не виделись, или когда ее утвердили на роль, или когда съемка сцены прошла успешно. То есть, бывает достаточно и какой-то мелочи. А если говорить о долгосрочной перспективе, то счастливой она чувствует себя всегда, когда работает.

Артистка призналась, что ее мечтой всегда была роль Жанна д’Арк. Но сейчас из-за возраста можно говорить только о воплощении этого образа на театральной сцене. Есть и другие персонажи, о которых мечтает Татьяна. Речь идет о леди Макбет и княгине Ольге.

Была шокирована дважды

Татьяна Чердынцева замужем около восьми лет. Ее супруг – Александр Чубинец, звукорежиссер. Познакомились они на съемочной площадке. Общаться им было очень легко, как следствие, они стали хорошими приятелями. Но по прошествии некоторого времени закрутили роман.

Актриса вспоминает, чтобы поскорее выйти замуж она не мечтала. Поэтому предложение, поступившее от Александра, было шоком. Но и спустя полгода она была шокирована, когда он спросил, скоро ли свадьба. Татьяна думала, что они еще лет пять так поживут.

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В начале замужества о детях она не задумывалась. Но теперь подобные мысли уже стали приходить. Но если она не станет мамой в ближайшее время, то обивать пороги клиник не собирается, считая, что сверху виднее.

Работа не мешает личной жизни

То, что супруг принадлежит к тому же цеху, что и Чердынцева, ее нисколько не напрягает. Напротив, она этому даже рада. Ведь он знает специфику киномира, поэтому не ревнует свою благоверную. Между ними в этом плане царит полное доверие и взаимопонимание.

Да и совмещать работу с семьей у них получается. Как жена, так и муж – неугомонные по натуре, темпераментные, импульсивные. Расставаясь надолго, они успевают сильно соскучиться, и их встречи – это всегда праздник. Так что долгие разлуки способствуют укреплению семейного союза. И чем длиннее расставания, тем больше их тянет друг к другу.

Сроднились еще больше

Татьяна призналась, что она даже любит, когда они с мужем время от времени разъезжаются, поэтому карантин во время пандемии коронавируса стал для них испытанием. Ведь вместе в четырех стенах им еще ни разу не доводилось оставаться так долго. Но им удалось обойтись без скандалов, и они еще больше сроднились.

Однако их семейную жизнь нельзя назвать идиллией, ссоры в ней, конечно, присутствуют. В процессе они даже бывают готовы развестись. Но проходит пятнадцать минут, и в отношениях воцаряется мир. Правда, иногда актриса позволяет себе подуться чуть подольше, мотивируя это тем, что она девочка. А вот в путешествия они отправляются только вдвоем, и полученные впечатления сближают супругов, как и общие друзья.

Секрет счастливых отношений

Татьяна Чердынцева отметила, что сегодня с высоты своего опыта она может сказать, что в отношениях и в браке нет ничего важнее доверия. А также веры партнеров друг в друга и взаимной поддержки. Очень важно, чтобы не было чувства одиночества вдвоем, независимо от сложившейся ситуации.

И еще один секрет: необходимо все время друг друга удивлять, причем во всех смыслах. Пока что у Татьяны с Александром это получается. Им удается, как и раньше, открывать новые грани в партнере и удивлять, и удивляться.

На вопрос о том, чего партнеру простить нельзя, артистка отметила такие аспекты, как безразличие и обесценивание своего визави – его качеств, его действий и поступков. А еще Татьяна упомянула предательство, которое простить, может быть, и смогла бы, но вот доверять после этого – вряд ли.