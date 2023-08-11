Можно использовать мыло. Как профессионально очищать кисти для макияжа

Кисти для макияжа нуждаются в регулярной чистке. Это важно не только для их сохранности, но и для здоровья кожи. На щетинках скапливаются загрязнения, пыль и частицы косметики. Пользование грязными инструментами приводит к закупорке пор и высыпаниям. Мы расскажем, как почистить кисти для макияжа не хуже профессионала.

Чистка мылом или специальным средством

Вы можете использовать специальное средство для очистки кистей. Оно обычно выпускается в виде спрея. Такой вариант идеален для чувствительной кожи, так как эти средства не содержат отдушек и вредных добавок.

В качестве альтернативы вы можете использовать немного мыла. Смешайте его с теплой водой. Вы можете взять обмылок или жидкое туалетное мыло. Не используйте моющее средство для посуды.

Нанесите средство и вотрите в щетинки

Если вы используете спрей, то распылите его на щетинки. Если вы предпочитаете мыльный раствор, то смочите в нем салфетку из микрофибры и нанесите состав на кисточку. Пальцами вотрите очищающее средство в щетинки.

Ополосните

Хорошо ополосните щетинки. При этом держите кисть волосками вниз. Старайтесь, чтобы вода не попадала на металлическую часть. Иначе она ослабит клей, удерживающий щетинки.

Продолжайте ополаскивание до тех пор, пока вода, стекающая со щетинок, не станет чистой и прозрачной.

Выдавите влагу и высушите

Теперь выдавите остатки влаги из кисточки. Придайте щетине желаемую форму.

Положите кисти на чистое полотенце. Дайте им полностью высохнуть. Обычно это занимает от 8 до 10 часов.

Использование шампуня

Вы также можете почистить кисти для макияжа с помощью шампуня. Это средство хорошо удаляет загрязнения. С этой целью следует использовать детский шампунь, так как он не содержит агрессивных ингредиентов.

Промойте щетинки

Промойте щетинки под струей теплой воды. Следите, чтобы капли не попадали на ручку.

Добавьте шампунь

Нанесите на щетинки 1-2 капли детского шампуня. Потрите его пальцами и создайте пену.

Ополосните и просушите

Тщательно промойте щетину под теплой водой. Продолжайте процедуру до тех пор, пока с волосков не перестанут стекать пигменты и пена.

Затем нанесите на щетину кондиционер для волос и еще раз хорошо промойте под струей воды.

Отожмите остатки влаги и положите кисти сушиться на чистое полотенце. Придайте волоскам первоначальную форму.

Как часто нужно чистить кисти

Кисти для макияжа необходимо чистить как минимум 1 раза в месяц. Но лучше проводить эту процедуру еженедельно. Если вы наносите с помощью кистей жидкие косметические продукты, то такие инструменты нужно очищать после каждого использования.

Хранение неиспользуемых кистей

Кисти, которыми вы сейчас не пользуетесь, нуждаются в правильном хранении. Их необходимо держать в чистой закрытой косметичке или футлярах. Рядом с ними нельзя хранить грязные инструменты. Это предотвратит попадание пыли и грязи на щетинки, а затем на кожу.

Когда необходимо замена

При хорошем уходе кисти для макияжа могут прослужить несколько лет. Но рано или поздно их приходится выбрасывать, так как их срок годности истекает. Признаки износа кисти следующие:

неприятный запах; стойкие загрязнение; потеря формы; выпадение и истирание волосков.

В этих случаях инструменты для макияжа подлежат замене.