 

Цены на модельный ряд Omoda выросли на 40–60 тыс. руб.

11.08.2023, 20:00, Разное
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Цены на автомобили бренда Omoda в РФ были пересмотрены, соответствующие изменения выяснили журналисты Autonews.ru, проанализировав прайс-листы.

Седан S5 теперь стартует по цене от 2 249 900 рублей, подорожав на 40 тыс. рублей. Версия топовой комплектации также прибавила 40 тыс. рублей и составляет теперь 2 559 000 рублей.

Omoda S5, являющийся вариацией седана Chery Arrizo 5 Plus из Китая, но отличающийся новой решеткой радиатора и передним бампером. Его габариты S5 равны 4644 мм в длину, 1814 мм в ширину и 1493 мм в высоту, с колесной базой 2650 мм. Линейка двигателей включает в себя атмосферный 1,5-литровый мотор мощностью 113 л.с. и 1,5-литровый турбодвигатель с 147 л.с.

Кроссовер C5 под маркой Omoda также подвергся изменениям цены. Самая доступная версия теперь оценивается в 2 609 900 рублей, что на 50–60 тыс. рублей выше прежней стоимости. ТОП-комплектации теперь предлагаются за 3 239 900 рублей.

Omoda C5 имеет передний или полный привод. Первый вариант оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л.с., а второй оборудован 1,6-литровым турбодвигателем мощностью 150 л.с.


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